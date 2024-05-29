首次備詢被翻舊帳 陳金德：心目中只有依法行政

行政院公共工程委員會陳金德今天首次赴立法院進行業務報告並備詢，在野黨立委瞄準陳金德過去從政爭議。陳金德表示，他個人在處理若干問題上，的確有需要檢討的地方，他10年來也都在深刻檢討，心目中只有依法行政，陳金德更舉他個人的農舍爭議稱，「宜蘭農舍我就是依法行政。」

國民黨魯明哲質詢時表示，新府團隊應是「問題解決者」而非「麻煩製造者」，陳金德過去經驗豐富，爭議也很精彩，甚至遇到問題，還會「3天內把洞挖大」。

他舉例，2017年8月15日，中油供氣中斷造成全台大停電，經濟部長李世光在第一時間請辭，當時身為中油董事長的陳金德，接連解釋疏失原因，更在接受周玉蔻專訪時，霸氣回應「我加入民進黨30年，這種場面看多了」、「背後意義一目了然」，暗指政治鬥爭，最終被請辭，成為中油史上任期第三短的董事長。

魯明哲說，2018年陳金德又在高雄市環保局長、副市長任內，經營宜蘭農舍及文創公司，違反公務員禁止經營商業規定，遭監察院以13比0通過彈劾，陳金德卻在聲明稿稱，考試院調查兼職人員情形，「全台類似情節有一千多人，為何僅對此案提出彈劾？提案監委針對性昭然若揭。」

魯明哲說，他真怕陳金德這不服輸的個性，發生一個爭議又這樣回答，甚至和中央法規見解不同。他再舉例，陳金德2017年為農舍案砲打中央，還說「豪華農舍蓋在拎北田中央，沃土是人民自由」，連當時農委會主委陳吉仲都稱，「造成農地破損就是違法」，工程會前主委吳澤成一切依法規定，不知道陳金德怎麼待在執政團隊。

對於魯明哲的質疑，陳金德說，的確是他個人在處理若干問題上，有所需要檢討的地方，他這十年來也深刻在檢討，心目中也只有依法行政，公務人員必須依法嬴政，人民權利義務也是，「宜蘭農舍我就是依法行政」。

民眾黨立委林國成質詢時直言，「你也不是負面到很爛的主委，但你就是每一次的職務都是代理，包含中油公司董事長。」但他說，經側面了解，陳金德處事俐落、宏觀，既有魄力也有協調能力與技巧，但仍被報章雜誌稱為「過水」的主委。

對於被稱「過水」，陳金德表示，很多報導是誤會、不了解實際情形，能夠接任工程會主委，他相當珍惜。他說，工程會是幕僚機關，對國家建設推動多，會全力以赴，沒有想到過水不過水的問題。

另外，公共工程長期被形容為「孤兒」，多次面臨解散。陳金德表示，工程會依照組織條例，擔負職責是跨部會協調，政府採購法中也須由政委兼任，若組改變成某部會的處，涉及採購法「政委兼任」的設計目的，他認為，在目前政策上全力做好工作。