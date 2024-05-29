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王義川稱手機定位分析民眾 蔡明彥：應是民間大數據分析

中央社／ 台北29日電
針對民進黨政策會執行長王義川稱可用手機訊號定位分析群眾年齡，國安局長蔡明彥今天表示，較可能是涉及市場分析公司與電信業者合作的大數據分析。圖／聯合報系資料照片
針對民進黨政策會執行長王義川稱可用手機訊號定位分析群眾年齡，國安局長蔡明彥今天表示，較可能是涉及市場分析公司與電信業者合作的大數據分析。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委陳玉珍昨（28）日表示，民進黨政策會執行長王義川27日指出，可用手機訊號定位分析出在立法院外頭的群眾年齡。國安局蔡明彥今天表示，按照相關人士對外說法，較可能是涉及市場分析公司與電信業者合作的大數據分析。

立法院外交及國防委員會今天邀請蔡明彥及相關部會報告「第十六屆總統就職後國際暨兩岸情勢發展對我國安之影響」，並備質詢。蔡明彥進入會議室前接受媒體聯訪。

針對手機分析群眾資訊被指是政府監控人民，蔡明彥表示，事實上政府機關要跟電信業者調閱用戶的資料，有非常嚴謹的法律跟行政程序，在行政審查上要經過12道程序，同時要送到高等法院來進行裁核，才有辦法調閱相關資料。

蔡明彥進一步表示，「至於剛剛提到的個案」，國安局並沒有參與，假如依照相關人士對外說法，比較可能的是，這個案子有涉及到市場分析公司與電信業者合作的大數據分析，假如是這一類的商業分析活動，政府單位，特別是國安局，沒有任何評論。

國安局 民進黨 王義川 蔡明彥 陳玉珍 電信業

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