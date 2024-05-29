「手機監看個資」耶誕城也有？ 新北巿府回應了

立院青鳥活動手機訊號監控爭議持續，民進黨政策會執行長王義川更稱，新北市政府也透過此方法，對耶誕城做人流大數據調查。新北市交通局強調，資料已經去個資化。

交通局表示，新北市大型活動期間，會要求主辦單位向電信公司購買手機信令訊號，藉以統計推估人潮，但資料已經去個資化，無法進行不同時間、不同活動個資差異或重複的分析，僅能提供推估會場人數、滯留時間、來回方向等去個資化資訊。

王義川28日在社群平台表示，手機信令資料分析方法，透過手機訊號取得人流特性分析，是目前商業市場進行活動調查的基本方法，過去新北耶誕城、台灣燈會、交通起訖點調查、風景區遊客來源，都是透過手機信令資料進行大數據分析。