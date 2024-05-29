又有美國跨黨派國會團訪台 擬晉見賴清德總統

美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾率團訪台尚未離開，美國聯邦參議員譚美（Tammy Duckworth）今（28）日又率跨黨派議員訪台，預計於訪台期間晉見賴清德總統和蕭美琴副總統。

外交部指出，美國參議員譚美29日率領跨黨派重量級議員團訪台，成員包括聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）、昆斯（Chris Coons）及芭特勒 （Laphonza Butler）及國會專業幕僚一行共16人。在我國新任總統副總統就職後不久，譚美隨即率領民主及共和兩黨重量級議員到訪，展現對台灣民主自由的強勁支持，外交部表達誠摯歡迎。

外交部表示，訪團在台期間將晉見賴清德總統及蕭美琴，拜會國安會秘書長吳釗燮，以及接受外交部長林佳龍款宴，並與我國外交國防團隊就台美關係及台海安全情勢等重要議題交換意見。

外交部說，訪團團員皆是我國在美國國會的堅定友人。譚美、蘇利文及昆斯不僅多次在國會投票力挺友台議案及連署友我聯名函，更曾於110年6月我國新冠疫情爆發亟需疫苗時，搭乘軍機來台並宣布美國將捐贈台灣疫苗；而任內首度訪台的芭特勒則是婦女賦權等性平進步價值的擁護者，台灣做為亞洲性別平權的典範，訪團此行也更加彰顯台美奠基於共享價值的夥伴關係。

外交部表示，美國國會兩院在我國新政府就任之初，即先後籌組跨黨派重量級議員團訪台，彰顯美國國會跨黨派對台美關係與台灣民主進程的支持。相信在「台灣關係法」立法45周年的穩固基礎上，國會重要友人的接連來訪，將能持續深化台美「堅若磐石」的全方位夥伴關係，強化雙方在全球各領域的緊密合作，共創區域和平、穩定與繁榮。