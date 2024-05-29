快訊

囤積10年的米好好吃？泰國官員吃米作秀的政治算計

北韓發射偵察衛星失敗！金正恩罕見證實曝原因 誓言再接再厲

與李易結婚13年被爆「分居半年」 六月：現在各過各的

被打耳光要告了 羅智強：已請律師對邱議瑩提訴訟

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委羅智強（右二）昨天下午在議場直播時酸綠委自己提案自己反對，民進黨立委邱議瑩（左二）立即趨前用扇子打羅智強一下並趨前理論。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委羅智強（右二）昨天下午在議場直播時酸綠委自己提案自己反對，民進黨立委邱議瑩（左二）立即趨前用扇子打羅智強一下並趨前理論。圖／聯合報系資料照片

立法院會昨陸續三讀通過國會改革法案，審查過程中，民進黨立委邱議瑩攻擊國民黨立委羅智強，打了一記耳光。羅智強表示，他很生氣，但沒回打邱議瑩耳光，而他也不會姑息暴力，已經請律師對邱議瑩提起訴訟。

立法院會經過4天漫長的審查，昨天三讀通過「立法院職權行使法部分條文修正草案」、「刑法部分條文修正草案」。不過，羅智強昨天在議場內直播時，突遭邱議瑩上前用扇子打耳光，國民黨立委徐巧芯見狀衝上前制止，質問邱議瑩「現在是怎樣」，氣氛一度火爆。

羅智強表示，他在立法院睡了四個晚上徹夜排隊，5月17日民進黨在議場開門前10分鐘插隊，打警察、打議事人員，一路打進立法院；國眾版不允許關人民，民進黨卻造謠國民黨要關人民；藐視國會罪，英法最高判刑2年、日本最高判10年，台灣判1年，民進黨卻說台灣民主已死？這些都令人生氣，但他沒有打民進黨耳光。

羅智強提及，邱議瑩昨天衝上來打他耳光，他很生氣，但他沒有回打邱議瑩耳光，因為他非常知道，民進黨為什麼這麼害怕這一部民進黨已經支持30年的國會陽光法案，因為不希望臭雞蛋的真相、快篩小吃店的真相、高端疫苗的真相、光電弊案的真相攤在陽光下。

羅智強說，他不會去打民進黨的耳光，因為從今天開始他們會努力的去查民進黨的弊案，每道打在民進黨臉上的陽光，都是人民憤怒的巴掌。不過，他也說，他不會打邱議瑩的耳，但他也不會姑息暴力，已經請律師對邱議瑩提起訴訟，要邱議瑩為自己的暴力，付出法律的代價。

民進黨 羅智強 邱議瑩

延伸閱讀

朝野立委喧囂指責聲中 國會職權法三讀通過

徐巧芯：阻邱議瑩欺負羅智強 「國民黨現在非常團結」

還原衝突現場！羅智強猛酸讓邱議瑩怒出手…徐巧芯也加入戰局

邱議瑩突出手攻擊羅智強 閩南語嗆：沒被打過嗎

相關新聞

美議員譚美率團抵台 為表達對賴清德總統及台灣承諾

繼美國聯邦眾議院外委會主席麥考爾率跨黨派議員訪台後，參議員譚美及蘇利文今天率團抵台訪問，強調此行為表達美國對賴總統及...

2021年宣布援台疫苗的美參議員三人組 今訪台

美國聯邦參議員譚美（Tammy Duckworth，民主黨）、蘇利文（Dan Sullivan，共和黨）及昆斯（Chri...

藐視國會罪三讀通過 陳駿季曝1隱憂

立法院會昨天三讀通過「刑法部分條文修正案」，新增藐視國會罪。農業部長陳駿季今天於立法院受訪表示，藐視國會目前尚無明確定義...

被打耳光要告了 羅智強：已請律師對邱議瑩提訴訟

立法院會昨陸續三讀通過國會改革法案，審查過程中，民進黨立委邱議瑩攻擊國民黨立委羅智強，打了一記耳光。羅智強表示，他很生氣...

美重量級議員團來訪 外交部：強勁支持台民主自由

外交部今天指出，美國聯邦參議員譚美（Tammy Duckworth）今天率領跨黨派重量級議員團訪台，展現對台灣民主自...

【專家之眼】總統堅持當政黨領袖 國家還會繼續動盪

一般正常成熟的民主體制，除了極少數政客橫空出世、靠反體制上台之外，多數新領導人選上後，會力求朝野、立法行政和諧，而不去升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。