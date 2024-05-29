被打耳光要告了 羅智強：已請律師對邱議瑩提訴訟

立法院會昨陸續三讀通過國會改革法案，審查過程中，民進黨立委邱議瑩攻擊國民黨立委羅智強，打了一記耳光。羅智強表示，他很生氣，但沒回打邱議瑩耳光，而他也不會姑息暴力，已經請律師對邱議瑩提起訴訟。

立法院會經過4天漫長的審查，昨天三讀通過「立法院職權行使法部分條文修正草案」、「刑法部分條文修正草案」。不過，羅智強昨天在議場內直播時，突遭邱議瑩上前用扇子打耳光，國民黨立委徐巧芯見狀衝上前制止，質問邱議瑩「現在是怎樣」，氣氛一度火爆。

羅智強表示，他在立法院睡了四個晚上徹夜排隊，5月17日民進黨在議場開門前10分鐘插隊，打警察、打議事人員，一路打進立法院；國眾版不允許關人民，民進黨卻造謠國民黨要關人民；藐視國會罪，英法最高判刑2年、日本最高判10年，台灣判1年，民進黨卻說台灣民主已死？這些都令人生氣，但他沒有打民進黨耳光。

羅智強提及，邱議瑩昨天衝上來打他耳光，他很生氣，但他沒有回打邱議瑩耳光，因為他非常知道，民進黨為什麼這麼害怕這一部民進黨已經支持30年的國會陽光法案，因為不希望臭雞蛋的真相、快篩小吃店的真相、高端疫苗的真相、光電弊案的真相攤在陽光下。

羅智強說，他不會去打民進黨的耳光，因為從今天開始他們會努力的去查民進黨的弊案，每道打在民進黨臉上的陽光，都是人民憤怒的巴掌。不過，他也說，他不會打邱議瑩的耳，但他也不會姑息暴力，已經請律師對邱議瑩提起訴訟，要邱議瑩為自己的暴力，付出法律的代價。