藐視國會罪三讀通過 陳駿季曝1隱憂

立法院會昨天三讀通過「刑法部分條文修正案」，新增藐視國會罪。農業部長陳駿季今天於立法院受訪表示，藐視國會目前尚無明確定義，行政部門在立院備詢時恐無法順利解釋政策。

農業部長陳駿季今天在立法院經濟委員會列席報告業務概況，並備質詢。

昨天三讀通過「刑法部分條文修正案」，明定官員於立法院聽證或受質詢時，其所知的重要關係事項若屬虛偽陳述者，得處1年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金。

陳駿季指出，「刑法部分條文修正案」在昨天三讀通過，行政機關到立法院備詢時就是要針對疑問和事實來回應，包含說明政策和澄清錯誤訊息，但是藐視國會本身並沒有定義，在這樣的情況下回應可能會出現沒辦法順利解釋政策和澄清的狀況。

陳駿季表示，農業部是行政團隊的一員，自己在立法院會一定會堅守部會尊嚴，也希望和立法院的互動可以更順利，也因為人民有知的權利，更希望在立法院能有充分時間解釋和回答。