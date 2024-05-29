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美重量級議員團來訪 外交部：強勁支持台民主自由

中央社／ 台北29日電
美國聯邦參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）今天率領跨黨派重量級議員團訪台，期間將晉見總統賴清德及副總統蕭美琴。圖為2021年訪台的達克沃斯。美聯社
美國聯邦參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）今天率領跨黨派重量級議員團訪台，期間將晉見總統賴清德及副總統蕭美琴。圖為2021年訪台的達克沃斯。美聯社

外交部今天指出，美國聯邦參議員譚美（Tammy Duckworth）今天率領跨黨派重量級議員團訪台，展現對台灣民主自由的強勁支持，訪台期間將晉見總統賴清德及副總統蕭美琴，外交部誠摯歡迎。

外交部指出，譚美今天率領跨黨派重量級議員團訪台，成員包括聯邦參議員蘇利文（DanSullivan）、昆斯（Chris Coons）及巴特勒（LaphonzaButler）及國會專業幕僚一行共16人。

外交部表示，在台灣新任總統副總統就職後不久，譚美隨即率領民主及共和兩黨重量級議員到訪，展現對台灣民主自由的強勁支持，外交部表達誠摯歡迎。

外交部指出，訪團在台期間將晉見賴總統及蕭副總統、拜會國安會秘書長吳釗燮、接受外交部長林佳龍款宴，並與台灣外交國防團隊就台美關係及台海安全情勢等重要議題交換意見。

外交部說，訪團成員都是台灣在美國國會的堅定友人。譚美、蘇利文及昆斯不僅多次在國會投票力挺友台議案及連署友台聯名函，更曾於2021年6月台灣新冠疫情爆發亟需疫苗時，搭乘軍機來台並宣布美國將捐贈台灣疫苗；任內首度訪台的巴特勒是婦女賦權等性平進步價值的擁護者，台灣做為亞洲性別平權的典範，訪團此行也更加彰顯台美奠基於共享價值的夥伴關係。

外交部表示，美國國會兩院在台灣新政府就任之初，即先後籌組跨黨派重量級議員團訪台，彰顯美國國會跨黨派對台美關係與台灣民主進程的支持。相信在「台灣關係法」立法45週年的穩固基礎上，國會重要友人的接連來訪，將能持續深化台美「堅若磐石」的全方位夥伴關係，強化雙方在全球各領域的緊密合作，共創區域和平、穩定與繁榮。

外交部 美國 議員

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