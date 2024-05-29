美議員譚美率團抵台 為表達對賴清德總統及台灣承諾

繼美國聯邦眾議院外委會主席麥考爾率跨黨派議員訪台後，參議員譚美及蘇利文今（29）日率團抵台訪問，強調此行為表達美國對賴總統及台灣人民的承諾；美國將長期支持台灣，並與盟友合作，強化兩岸威懾。

中國剛結束環台軍演，美國參議院跨黨派代表團譚美（Tammy Duckworth）、蘇利文（DanSullivan）、昆斯（Chris Coons）及巴特勒（LaphonzaButler）等人今天抵台訪問。譚美發布聲明表示，此行計畫將與總統賴清德及副總統蕭美琴等多位官員會晤，「其民主進步黨支持與美國保持緊密關係，而台灣正面臨來自中華人民共和國日益加劇及增加的威脅。」

她說，如果美國想要保有全球領導地位，就必須支持朋友，例如台灣，也就是美國在經濟和軍事上都有緊密關係的夥伴。台灣面臨中國不斷升級的威脅之際，努力強化自己的民主。

「過去幾年中，我與蘇利文、昆斯及巴特勒等跨黨派同僚合作，幫助台灣人民強化民防，在疫情最嚴峻的時候提供急需的疫苗，並從晶片製造到農業投資等各方面深化雙邊貿易。」

譚美表示，為了在這些基礎上持續前進，她很榮幸與蘇利文一起率領跨黨派代表團訪台，「這是自新總統就職以來的首發參議院代表團」。

「我們來這裡是為了重申並加倍履行我們國家對賴總統及台灣人民的承諾，並向世界傳遞一項強有力的訊息，也就是美國與台灣同在，並將長期支持台灣。」

蘇利文也說，在這個日益危險的時代，美國必須表現出堅定不移的跨黨派承諾及決心來支持台灣的民主。「這點至關重要，而且最重要的是，我們現在必須與我們的盟友合作，強化兩岸威懾。」

譚美多次在參議院推動或連署友台議案，例如「2022年強化台灣安全法案」（Strengthen Taiwan’sSecurity Act of 2022），支持台美加強協調因應台灣的安全情境，並提出強化台灣防衛戰力的具體作法。

另外，譚美也曾與51名參院同僚聯名致函拜登總統，呼籲將台灣納入「印太經濟架構」（IPEF），並與其他參議員共同提出「台灣夥伴法案」（TaiwanPartnership Act），鼓勵各州國民兵與國軍建立夥伴計畫，獲納入「2022會計年度國防授權法」（NDAA2022）通過立法。

與譚美同樣具有軍事背景的蘇利文，也是美國國會重要友台成員。他於2023年6月底在參議院外交委員會提出法案，要求美國國防部讓台灣能先於他國取得軍備，改善對台軍售遲交問題。

4人結束訪台後，將出席5月31日至6月2日的新加坡「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）。