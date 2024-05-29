國會改革法案三讀 韓國瑜深夜有感發文

聯合報／ 記者唐筱恬張睿廷／台北即時報導
立法院長韓國瑜（中）昨晚敲槌三讀通過國會改革法案，深夜有感發文。記者潘俊宏／攝影
立法院長韓國瑜（中）昨晚敲槌三讀通過國會改革法案，深夜有感發文。記者潘俊宏／攝影

立法院在野黨與執政黨昨天鏖戰一日，終於三讀通過國眾版的國會改革法案，立法院長韓國瑜深夜發文表示，「辛苦所有議事人員、維安警力！恪守本分，為所當為，沉澱準備，繼續加油，一起努力！」

由於行政院長卓榮泰本周五將赴立院備詢，對於在野黨來說，已經審查第4天的國會改革法案勢必要在昨天通過。

由於藍綠白三方在前三場文攻武鬥，皆已筋疲力盡，昨天的院會溫和許多，民進黨立委杯葛力道明顯變弱，場場站好站滿的韓國瑜更是辛苦。

不過藍營昨天似乎鐵了心要在該次院會完成國會改革法案三讀作業，韓國瑜除了吃飯時間，幾乎很少休息，就是要加快進度，昨天在韓國瑜與在野黨努力下，終於三讀多數國會改革法案。

過程中，也看得出來已經65歲的韓國瑜顯露疲態，但仍從早上9時一路審查至晚間11時許。韓國瑜最後在深夜1時56分發文勉勵相關工作人員及自己，他在臉書簡短寫到，辛苦所有相關人員，恪守本分，為所當為，沉澱準備後再一起努力。

國會改革 立法院 韓國瑜

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