國會改革法案三讀 總統府：賴清德期盼持續對話調節

立法院今天（28日）通過國會改革相關修法，總統府發言人郭雅慧表示，在此社會高度疑慮及議論當中，立法院仍三讀通過法案修正，相信並非台灣社會的共同期待。賴清德總統期盼，民意關注的重大爭議性法案，朝野於三讀後仍有持續對話調節的可能性，以呼應國人民意訴求。

針對立法院三讀通過「立法院職權行使法」及「刑法」等修正草案，郭雅慧表示，在此社會高度疑慮及議論當中，立法院仍三讀通過法案修正，相信並非台灣社會的共同期待。至於行政院預備研擬依照憲法規定提出覆議，以及立法院民進黨團宣布聲請釋憲，期盼透過憲法規定的程序，妥善解決修法過程所造成的社會疑慮，總統府皆予以尊重，並將在收到立法院咨文及行政院呈後，審慎因應、依法處理。

郭雅慧表示，國會是民主的象徵，應當與人民站在一起，共同守護民主的價值。而總統更是民主憲政的守護者，因此賴清德總統期盼，民意關注的重大爭議性法案，朝野於三讀後仍有持續對話調節的可能性，以呼應國人民意訴求。