朝野大戰結束 韓國瑜宣布散會 籲立委周五別穿牛仔褲

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
一片混亂 一槌定音 民進黨立委昨丟出印有抗議標語的大球向主席台表達抗議（圖），立法院長韓國瑜在一片混亂中敲槌，國會改革法案三讀通過。記者黃義書／攝影
一片混亂 一槌定音 民進黨立委昨丟出印有抗議標語的大球向主席台表達抗議（圖），立法院長韓國瑜在一片混亂中敲槌，國會改革法案三讀通過。記者黃義書／攝影

立法院今天審查國會改革法案進入第4天，終於完成「立法院職權行使法」、「刑法」部分條文修正案三讀。立法院長韓國瑜約於晚間11時49左右宣布散會，宣告5月31立法院將進行行政院長卓榮泰施政總質詢，並提醒立委踴躍參加，且應穿著正式服裝，不要再穿牛仔褲、球鞋。立法院外抗議民眾也在立法院散會後，人潮逐漸散去。

立法院審查國會改革進入第四天，今天終於三讀通過「立法院職權行使法」部分條文修正案、「刑法」部分條文修正案，將總統國情報告常態化、官員不得反質詢、強化國會人事同意權、立院國會調查權及聽證權、官員藐視國會罪等條文入法。

約於晚間7時左右，立法院三讀通過「立法院職權行使法」修正案後，還繼續審查「刑法」部分條文修正草案，新增藐視國會罪，明定官員於立法院聽證或受質詢時，就其所知之重要關係事項，為虛偽陳述者，處1年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金。

「刑法」修正案三讀後，有18名立委登記發言，國民黨總召傅崐萁為最後一棒發言，他說「我們正在寫歷史」，國會改革法案可以為國家除弊，過去國代要廢除、修憲、總統直選都有很多衝擊，之後回顧立法為台灣政治帶來多少光明、廉能，呼籲大家不要心慌，只要行得正、坐得穩，大家不用憂慮任何事，而且國會都是公開錄音錄影，呼籲民進黨不要再用謊言治國。

國會改革 立法院 藐視國會

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