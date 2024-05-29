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京華城案 都發局：柯文哲唯一「交辦」

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
台北市長蔣萬安昨赴議會總質詢。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安昨赴議會總質詢。記者林麗玉／攝影

台北市議員緊盯北士科京華城台智光三大案，市長蔣萬安昨出席總質詢，京華城調查小組召集人游淑慧指該案開綠燈三人，分別是當時市長柯文哲「交辦」、前副市長彭振聲「推動」、都發局前局長黃景茂「協助」，質疑柯市府為該案「一條龍」客製化服務，游問「有沒有聽起來怪怪的？」蔣回「聽起來是不合理」。

游淑慧拿出遊說法及公務員廉政倫理規範，指依規範，若關說需登錄，若遊說也要申請與登記，當年京華城向柯市府陳情，應該是遊說，卻沒登錄或申請；政風處長林炤宏回應，照理要依照相關規定登錄較妥當。

游淑慧說，過去跟京華城案有接觸，唯一登錄的人是目前都委會執秘邵琇珮，柯文哲及其他官員沒人遵守，要求政風處應去函中央，弄清楚有無違反遊說法，如果柯涉遊說法卻沒登錄，也應送內政部或監察院認定或查處，林炤宏允諾會處理。

游說，此案爭議起於2020年3月17日柯文哲收到京華城陳情信，當年2月京華城拜會彭振聲、黃景茂，兩人沒後續交辦；直到3月找上柯文哲，柯透過公文「交辦」；3月柯與議員便當會，柯還承諾將京華城案交送都委會，要京華城盡速補件。

都發局長王玉芬昨在議場表示，都發局有查出來，這是唯一一件由柯文哲交辦下來的案件。游淑慧要求蔣萬安態度要硬起來，並問「有沒有聽起來怪怪的？」蔣回說，聽起來是不合理的。

另，同樣柯任內簽約、新光人壽得標的南港轉運站BOT案，也被質疑會是柯文哲第四案。游淑慧問蔣萬安，依照投資計畫書，南港轉運站BOT案須在明年底完工啟用，截至昨天進度僅36%，恐是另一個燙手山芋。蔣坦言，依目前進度，完工期程「很拚」，建管處長虞積學也說「不容易」。

游說，先是北士科T17、T18，現在又有南港轉運站BOT案，都是新光人壽得標，未來新開發案若新壽投標，不要說黑名單，總要有不適合名單，要求將履約表現列為評選參考。蔣表示，業者若有紀錄不良會列入，工程進度會要交通局重新檢視，延宕原因要說清楚。

民眾黨議員黃瀞瑩表示，京華城案議會有專案小組調查，也訪談學者、承辦人員釐清事實。調查小組成員不宜帶政治眼光看待三大案。

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