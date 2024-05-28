AIT：精通日語、中文 谷立言今夏出任台北辦事處處長

美國在台協會（ＡＩＴ）宣布，由谷立言（Raymond Greene）自今年夏天起接任孫曉雅（Sandra Oudkirk）出任台北辦事處處長。

ＡＩＴ表示，谷立言為資深外交官，投身國務院二十八年以來，致力推動美國在印太區域的外交、經濟和安全往來；谷立言也曾任ＡＩＴ副處長，以及自二○二一年七月起接任美國駐東京大使館副館長。

ＡＩＴ表示，谷立言曾任白宮國家安全委員會日本與東亞經濟事務主任，以及國務院東亞局經濟事務辦公室主任；此外，谷立言曾任亞太經濟合作論壇經濟委員會主席。

有關外派經驗，谷立言曾任中國大陸成都和日本沖繩的總領事、日本東京大使館的政軍事務組長，ＡＩＴ副處長，以及在東京和馬尼拉擔任政治事務官。

ＡＩＴ表示，谷立言通日文與中文。