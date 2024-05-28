快訊

接棒孫曉雅 AIT宣布谷立言今夏出任台北辦事處處長

幸運兒是你嗎？大樂透1億頭獎開出一人獨得 獎落「這縣市」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣女婿將接台北處長 谷立言還是「第一島鏈」通

中央社／ 華盛頓28日專電
美國在台協會（AIT）華盛頓總部今天宣布，美國駐日本大使館公使谷立言今年夏天將成為AIT台北辦事處的處長。圖／聯合報系資料照片
美國在台協會（AIT）華盛頓總部今天宣布，美國駐日本大使館公使谷立言今年夏天將成為AIT台北辦事處的處長。圖／聯合報系資料照片

美國在台協會（AIT）華盛頓總部今天宣布，美國駐日本大使館公使谷立言今年夏天將成為AIT台北辦事處的處長。他28年來一直致力推進美國在印太地區的外交、經濟和安全合作。

AIT現任處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）於2021年7月上任，她的任期將在今年夏天結束。

AIT華盛頓總部今天發佈新聞稿指出，谷立言（Raymond Greene）是國務院資深外交官，過去28年來的職涯一直致力推進美國在印太地區的外交、經濟和安全合作，包括曾任台北辦事處副處長。他自2021年7月起擔任美國駐日公使，並擔任臨時代辦，直到2022年1月。

谷立言2018年6月至2021年7月擔任AIT台北辦事處副處長。他精通中、日、英語，資歷完整，在華盛頓期間，曾任白宮國家安全委員會日本與東亞經濟事務處主任、國務院東亞太平洋事務局經濟政策辦公室主任，並被遴選為亞太經濟合作組織論壇的經濟委員會主席。

谷立言的外派資歷還包括美國駐中國成都和駐日本沖繩的總領事。在此之前，他曾擔任美國駐日本大使館的軍政事務組組長、AIT政治組副組長、駐日本大使館和駐菲律賓大使館的政治官，堪稱「第一島鏈」通。

谷立言是台灣女婿，也是參加日本外務省「貝克－加藤國際交流計畫」的第一位美國外交官。

中央社3月報導谷立言的人事消息，國務院當時未評論。

日本 美國在台協會 谷立言

延伸閱讀

葉門叛軍胡塞宣稱 已對三艘商船及兩艘美國驅逐艦發動攻擊

WSJ：中日韓峰會 北京拉攏美貿易盟友「碰壁」

中共軍演後美中外交官員晤談 華府表達高度關切

回應中共軍演 華府批北京魯莽 美自信能維持和平穩定

相關新聞

AIT：精通日語、中文 谷立言今夏出任台北辦事處處長

美國在台協會（ＡＩＴ）宣布，由谷立言（Raymond Greene）自今年夏天起接任孫曉雅（Sandra Oudkirk...

台灣女婿將接台北處長 谷立言還是「第一島鏈」通

美國在台協會（AIT）華盛頓總部今天宣布，美國駐日本大使館公使谷立言今年夏天將成為AIT台北辦事處的處長。他28年來一直...

國會改革法案三讀 聽證會無正當理由缺席 最重罰10萬

經過漫長議事攻防，立法院會今天下午三讀通過國民黨團、民眾黨團共提攸關國會改革的立法院職權行使法部分條文修正案，全案表決，總人數103人，贊成者58人，贊成者多數，全案通過。此項國會改革三讀條文，包括總統國情報告常態化、藐視國會罰則、強化國會人事同意權、賦予國會調查權及聽證權。

又是新光人壽！南港轉運站工程延宕 蔣萬安：履約表現列評選參考

北市前市長柯文哲身陷三大案，同樣柯任內簽約、由新光人壽得標的南港轉運站BOT案，也被質疑恐是柯文哲的第四案。議員游淑慧今...

國會改革修法是真黑箱還是被潑糞？立院公報揭真相

立法院會今天（28日）繼續處理國會改革相關修法，引發群眾第四度包圍立法院，批評審查程序不正義，甚至直指是「黑箱作業」。不過，翻閱立法院公報紀錄，朝野在國會改革議題上爆發衝突，恐怕是政黨過去8年長期對立的結果。與所謂的「黑箱」，並無關係。

立委蘇巧慧當選民進黨新北黨部主委 侯友宜祝賀

民進黨立委蘇巧慧高票當選民進黨新北市黨部主委，新北市長侯友宜除了口頭祝福，今天也比照賴清德總統，送上祝賀花籃寫上「榮任誌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。