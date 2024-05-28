彭啟明沒參與過環評但有信心主持 「衝突也是表達意見的方式」

環境部長彭啟明表示，雖然過去未實際參與環評，但仍有信心能主持會議；並呼籲台灣是多元的社會，「衝突也是表達意見的方式」，但也必須聽進別人的發言，才是有效的溝通。

環境部長的職責之一便是主持環評會議。彭啟明在接受中央社記者專訪時表示，自己過去只有曾在線上看過環評，並未實際參與過。

彭啟明說，已經感受到坐在主席台「壓力非常大」，但過去他的經歷也曾處理過很多很棘手的問題；主持會議時會相信環評委員的專業，自己照制度去走。

彭啟明提到，過去他曾擔任行政院開放政府的召集人，環評就是開放政府的代表，儘管有人說環評拖太久、也有人說環評速度太快，無論如何這裡就是一個公約數。

「衝突也是表達意見的方式」，彭啟明強調，一定會朝公開透明的方向進行，在台灣是多元的社會，各種的討論都是理所當然，尊重各界的發言，但發言時也必須聽進別人的發言，才是有效的溝通；當大家有所享受時，必須也考慮如何保護環境，相信能夠取得最大公約數。

基隆市長謝國樑日前表示，「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告」（四接）必須兼顧市民安全及基隆港務發展，也盼能有機會拜訪彭啟明討論。

彭啟明表示，就任後都會禮貌性的拜訪各地方首長，有機會也會與謝國樑對話；但環評畢竟是委員制，討論本身並不會左右環評，四接能不能過仍然是委員決定。

彭啟明認為，與謝國樑會就環評制度討論，還有沒有能更周全的地方；目前已規畫四接環評將邀請經濟部或開發單位、公民團體推薦「海洋生態」、「操船安全」等領域共6名專家學者參與專案小組初審。