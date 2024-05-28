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又是新光人壽！南港轉運站工程延宕 蔣萬安：履約表現列評選參考

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天赴議會總質詢。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天赴議會總質詢。記者林麗玉／攝影

北市前市長柯文哲身陷三大案，柯任內簽約、由新光人壽得標的南港轉運站BOT案，也被質疑恐是柯文哲的第四案。議員游淑慧今問蔣萬安，依照投資計畫書南港轉運站BOT案必須明年底完工啟用，但截至今天上午，工程進度僅36%，未來恐是蔣另一個燙手山芋。議員也要求蔣萬安應將新光人壽履約表現列為評選參考，蔣允諾會列入。

蔣萬安今天赴議會總質詢，游淑慧說，由新光人壽得標的南港轉運站BOT案，當初投資計畫書，109年簽約後有5年興建期，興建地下4層地上19層量體，不過新壽卻是於去年才開工，根據投資計畫書明年底須完工啟用，但目前工程嚴重延宕。

游說，南港轉運站規畫有5年興建期，但新壽卻去年才開工，明年底就要完工，除了結構工程，還須完成室內裝修、機電、申請使用執照等，光完工驗收、申請使照就要半年。等同2年之內要蓋出一棟19樓的建築，這工程恐超光速非一般，會不會有品質問題？還直言「敢蓋我還不敢住！」

議員也不滿北市公運處長常華珍還認為目前工程進度大致還符合，批評再過一年就要完工，有可能嗎？要官員不要睜著眼說瞎話。

蔣萬安坦言，這工程進度，明年底要完工啟用「要很拚」，北市建管處長虞積學也表示，感覺上明年要完工，真的是很不容易。

游淑慧更質疑，南港轉運站當初投資計畫書的協力廠商列有互助營造，但現在卻看不到互助營造的角色，當年大巨蛋第一個爭議就是遠雄片面更換協力廠商，但南港轉運站是否更換協力廠商，公運處卻一問三不知？

公運處長常華珍表示，目前已要求新壽5月底提出工程的進度更正，的確業者給的資料不是按當初的投資計畫書，是用他們自己認為可以要到的展延時間，但這個沒有經過協商，並沒有通過。

游淑慧要求，包括北士科T17、T18，現在又有南港轉運站BOT案，都是新光人壽得標，未來新的開發案若新壽來投標，不要說黑名單，總要有不適合名單，要求將履約表現列為評選參考。蔣表示，未來會列入考量，如果業者的紀錄不良當然會列入。至於工程進度，會要求交通局重新檢視，還有延宕落後原因是什麼，都要說明清楚。

南港轉運站BOT案必須明年底完工啟用，但截至今天上午，工程進度僅36%，議員質疑，未來恐是蔣市府的另一個燙手山芋。圖／北市交通局提供
南港轉運站BOT案必須明年底完工啟用，但截至今天上午，工程進度僅36%，議員質疑，未來恐是蔣市府的另一個燙手山芋。圖／北市交通局提供

BOT 游淑慧 蔣萬安

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