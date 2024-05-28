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強化個資保障 外交部：加入全球隱私執法合作協議

中央社／ 台北28日電

外交部今天表示，為了展現台灣加入國際社會強化隱私保護行列的決心，外交部加入全球隱私執法合作協議（GlobalCAPE），未來將透過該協議與其他國際夥伴共同推動跨境隱私執法合作，強化民眾個資保障。

外交部國際組織司副司長李冠德上午出席例行記者會時表示，為了展現台灣加入國際社會強化隱私保護行列的決心，並與各國就跨境隱私保護議題強化交流，外交部與內政部、教育部、法務部及經濟部等共16個隱私執法機關（PEA）在去年底申請加入「全球隱私執法合作協議（Global Cooperation Arrangementfor Privacy Enforcement, Global CAPE）」，並在今年3月接獲擔任Global CAPE管理者的日本經濟產業省通知台灣申請已經通過，未來將透過該協議與其他國際夥伴共同推動跨境隱私執法合作，強化民眾個資保障。

李冠德說明，台灣在民國111年4月以創始會員身分加入「全球跨境隱私規則論壇」（Global Cross-BorderPrivacy Rules Forum, Global CBPR Forum），並由國家發展委員會主政參與。該論壇致力於促進國際間資料隱私保護監管方法的調和與相容，為進一步促進隱私執法合作，該論壇訂定Global CAPE，並邀請各成員的隱私執法機關加入。

截至目前為止，除台灣外，美國、日本、加拿大、英國、韓國、菲律賓、新加坡及墨西哥等國的相關隱私執法機構，也加入該協議。

外交部 日本經濟 隱私

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