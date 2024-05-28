周五赴立院備詢 卓榮泰施政方針：推動第二次能源轉型

立法院5月31日邀請新任行政院長卓榮泰率部會首長到立法院施政方針報告並備詢。行政院施政方針報告指出，將推動「第二次能源轉型及深度節能」，加速發展多元綠能及綠電多元媒合措施；未來，行政團隊將採「老問題找新方法、為新問題找好方法」等行動開創新政，即時回應人民期待、廣納建言。

行政院施政方針報告今天上午送至立法院，卓榮泰在書面報告中指出，新政府未來施政重點將致力於擴大社會投資，減輕家庭負擔；發展創新經濟，實現智慧國家願景；推動綠色成長與2050淨零轉型；擴大醫療投資，打造健康台灣；落實均衡台灣，點燃在地希望；厚實軟實力，打造國家品牌；邁向多元平權的共榮社會；打造韌性台灣，維護安全與和平。

其中在經濟方面，卓榮泰指出，推動第二次能源轉型及深度節能，加速發展多元綠能及綠電多元媒合措施，布建儲能系統；強化電網韌性與分散性，布局前瞻及零碳能源技術，在確保穩定供電下，邁向淨零能源目標。

在內政方面，書面報告指出，行政院為打擊詐欺，將從上游強化金融、電信及數位經濟防詐機制，避免遭濫用為詐欺工具，減少民眾誤觸及誤信；下游溯源查緝詐欺犯罪，掃除詐騙集團，並落實最贓返還被害人，有效守護民眾財產安全及抑制詐欺危害。

書面報告還指出，政府將優化資金融通環境，加速中小企業數位與淨零雙轉型，提升經營韌性及競爭力；建構新創與企業共創生態系，打造城鄉特色產業，兼顧包容與永續。

另外，多元深化經貿夥伴關係，爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等區域經濟整合；深化與重要經貿國家交流合作，成為安全可靠的夥伴，協助台灣產別布局全球，行銷全世界，成為「經濟日不落國」。

至於財政及金融方面，書面報告提及，統籌中央財源，妥善配置國家資源；精進補助地方制度，提升地方財政自主；強化債務監管，恪守財政紀律。另外也要加速金融科技創新金融服務，推動台灣為亞洲資產管理中心；強化永續金融，支持產業永續發展及淨零轉型。