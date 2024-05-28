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王正旭：遺憾WHA仍排除台灣參與 批大陸扭曲2758號決議

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
行動團成員、民進黨立委王正旭。圖／聯合報系資料照片
行動團成員、民進黨立委王正旭。圖／聯合報系資料照片

第77屆世界衛生大會（WHA）27日起在瑞士日內瓦召開，我國「世衛行動團」已抵達日內瓦，展開醫療衛生交流，並參與周邊專業會議，與全球分享台灣經驗。行動團成員、民進黨立委王正旭今天在當地出席記者會表示，面對當代以及未來的全球衛生挑戰，必須促進廣泛的國際合作，十分可惜且遺憾，世界衛生大會仍然排除了台灣的參與。

王正旭指出，在這裡要向國際發聲，再次強調台灣參與世界衛生大會的重要性，一直以來，台灣以對抗全球大流行疾病方面的實力而聞名。台灣見證了因應疫情十分完善的各項相關措施，包括健全的醫療體系以及在COVID-19大流行期間妥善運用科技及數位技術，提供有效應對疫情的解決方案。台灣也已證明是全球衛生網絡中一個有能力且不可或缺的重要角色，憑藉在健康及醫療衛生領域的專業能力，台灣應有資格參與世界衛生大會。

王正旭說，究竟是什麼阻礙了台灣參與世界衛生大會？中國政府竭盡所能將台灣排除於國際社會之外，扭曲聯合國大會2758號決議，並完全錯誤地聲稱該決議反映了他們所謂的「一中原則」。

王正旭表示，事實是，在整部2758號決議中，台灣甚至完全未被提及。該決議不僅並未承認台灣是中華人民共和國的一部分，同時，它也未授權中華人民共和國代表台灣參與聯合國。只有台灣經由民主程序選出的民選政府，才能真正代表2350萬台灣人民參與國際社會。

王正旭指出，要敦促世界衛生組織應保持專業及中立的態度，拒絕不當的政治干預，並將台灣納入世界衛生大會和世界衛生組織的所有會議、活動和機制；最後再次呼籲世界衛生組織落實「全民均健」之目標，同時也要再次向世界傳達「Taiwan can help」。

日內瓦 王正旭

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