快訊

立院職權行使法完成二讀！綠委朝韓國瑜射「青鳥紙飛機」 藍委急用標語遮擋

羅智強遭邱議瑩打臉！徐巧芯「加入戰局」拉衣角理論 議場爆發拉扯衝突

直播突遭邱議瑩攻擊嗆「沒被打過嗎？」 羅智強辦公室譴責：研擬法律處理

聽新聞
test
0:00 / 0:00

游淑慧質疑京華城案柯文哲3人開綠燈 蔣萬安：聽起來是不合理

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天赴議會總質詢。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天赴議會總質詢。記者林麗玉／攝影

北市議會調查北士科、京華城、台智光三大案，市長蔣萬安今赴議會總質詢，身為京華城調查小組召集人、國民黨議員游淑慧今質詢京華城案，游指京華城案開綠燈的三個人，分別是柯文哲「交辦」、彭振聲「推動」、黃景茂「協助」，質疑柯市府幫京華城案「一條龍」客製化服務的三大不合理。游問蔣萬安「有沒有聽起來怪怪的？」蔣回「這樣聽起來是不合理。」

游淑慧今天在總質詢時，拿出遊說法及公務員廉政倫理規範，根據政府頒布的公務員廉政倫理規範，若關說需登錄、若遊說也需要申請與登記，當年京華城向柯市府陳情，應該是遊說，但當年沒有登錄或申請，政風處長林炤宏說，照理說，要依照相關規定登錄比較妥當，要走相關程序。

游淑慧說，過去跟京華城案有接觸，唯一登錄的人竟是現在的都發局執秘紹琇珮，甚至連柯文哲自己創的廉政公約規範政務官跟他自己，不過柯文哲及他的局處首長都沒人遵守。要求政風處應去函中央，弄清楚柯文哲、前副市長彭振聲、都發局前局長黃景茂跟京華城有沒有違反遊說法，如果柯文哲涉遊說法沒登錄，也應要送內政部或監察院認定或查處。政風處長林炤宏允諾會處理。

游淑慧今總質詢時表示，京華城案爭議的起點，起於109年3月17日柯文哲收到京華城的陳情信，當年2月京華城就有拜會前副市長彭振聲、都發局前局長黃景茂，當時這兩人拜會後都沒後續交辦；直到3月又找上柯文哲，也是「唯一一件」有公文「交辦」；3月柯文哲與議員等便當會，柯還直接承諾將京華城案交送都委會處理，並請京華城儘速補件。

都發局長王玉芬今天也在議場表示，的確都發局有查出來，這是唯一一件由柯文哲交辦下來的案件。

游說，京華城案調查至今，有三個人開綠燈，第一是柯文哲「交辦」，直接指示交辦到都委會，還有三次便當會答應儘速辦理。

第二個開綠燈的是彭振聲，角色是都委會主任委員，彭負責推動，在都委會一直闖關；至於前局長黃景茂的角色是協助，黃「佛心來著」交代成立學者專家小組，幫京華城研議可行方案，完全是幫京華城客製化的一條龍服務。

游淑慧也點出京華城案的三個不合理，包括找都委會學者幫京華城幫忙修送都委會的案子，導致都委會學者「一邊扮演教練，一邊扮演裁判」；修完後，再送都委會同一批人審。另外一個不合理，就是過去8年北市222件送都委會公展的案子，僅8件市長親自決行，但市長親批的唯一一件與私人投資案有關的，就是京華城案。只能說「特別的關係，特別的處理」。

游要求蔣萬安要硬起來，並問蔣「這樣合理嗎？有沒有聽起來怪怪的？」蔣萬安說，這樣聽起來是不合理的。

京華城 彭振聲 柯文哲 游淑慧 蔣萬安

延伸閱讀

王義川自爆用基地台比對群眾年齡層 蔣萬安說話了

北市警察局無局長 蔣萬安：2天內跟內政部確定人選

青鳥行動再集結！蔣萬安：尊重集會 應理性不逾越法律紅線

蔣萬安日本行會大阪府知事 相約世壯運賽場見

相關新聞

【重磅快評】青鳥被監控 王義川無感或民進黨的日常？

民進黨政策會執行長王義川在政論節目中表示，民進黨透過基地台訊號分析「青鳥行動」的年齡層，發現他們和519、313的眾有別...

周五赴立院備詢 卓榮泰施政方針：推動第二次能源轉型

立法院5月31日邀請新任行政院長卓榮泰率部會首長到立法院施政方針報告並備詢。行政院施政方針報告指出，將推動「第二次能源轉...

游淑慧質疑京華城案柯文哲3人開綠燈 蔣萬安：聽起來是不合理

北市議會調查北士科、京華城、台智光三大案，市長蔣萬安今赴議會總質詢，身為京華城調查小組召集人、國民黨議員游淑慧今質詢京華...

賴總統光速任命警政署長 張榮興能一掃警界內鬥流弊？

賴清德總統5月20日上午宣誓就職，當天下午警政署長張榮興、調查局長陳白立、廉政署長馮成的人事即相繼發布，創下新政府發布三級機關首長人事效率紀錄。其中張榮興人事，第一時間由行政院發布核定，而非內政部，原署長黃明昭接國安局副局長人事，也在其後才由國安局發布，說明賴政府下的警政署長，地位不同以往，不再是小英政府「弱勢署長」時代。

超過8成反廢死 賴士葆：民進黨與主流民意作對

國民黨立委賴士葆今日表示，或許台灣人民太過於包容民進黨，以至於全面執政8年公然與主流民意作對，茲舉幾個例子。

質疑廖繼斌粉飾國民黨暴行 228關懷總會：傷害家屬情感

前228國家紀念館館長廖繼斌昨天指稱，228事件推估死難約1200多人。台灣228關懷總會今天質疑，廖繼斌等人未考量檔案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。