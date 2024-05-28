游淑慧質疑京華城案柯文哲3人開綠燈 蔣萬安：聽起來是不合理

北市議會調查北士科、京華城、台智光三大案，市長蔣萬安今赴議會總質詢，身為京華城調查小組召集人、國民黨議員游淑慧今質詢京華城案，游指京華城案開綠燈的三個人，分別是柯文哲「交辦」、彭振聲「推動」、黃景茂「協助」，質疑柯市府幫京華城案「一條龍」客製化服務的三大不合理。游問蔣萬安「有沒有聽起來怪怪的？」蔣回「這樣聽起來是不合理。」

游淑慧今天在總質詢時，拿出遊說法及公務員廉政倫理規範，根據政府頒布的公務員廉政倫理規範，若關說需登錄、若遊說也需要申請與登記，當年京華城向柯市府陳情，應該是遊說，但當年沒有登錄或申請，政風處長林炤宏說，照理說，要依照相關規定登錄比較妥當，要走相關程序。

游淑慧說，過去跟京華城案有接觸，唯一登錄的人竟是現在的都發局執秘紹琇珮，甚至連柯文哲自己創的廉政公約規範政務官跟他自己，不過柯文哲及他的局處首長都沒人遵守。要求政風處應去函中央，弄清楚柯文哲、前副市長彭振聲、都發局前局長黃景茂跟京華城有沒有違反遊說法，如果柯文哲涉遊說法沒登錄，也應要送內政部或監察院認定或查處。政風處長林炤宏允諾會處理。

游淑慧今總質詢時表示，京華城案爭議的起點，起於109年3月17日柯文哲收到京華城的陳情信，當年2月京華城就有拜會前副市長彭振聲、都發局前局長黃景茂，當時這兩人拜會後都沒後續交辦；直到3月又找上柯文哲，也是「唯一一件」有公文「交辦」；3月柯文哲與議員等便當會，柯還直接承諾將京華城案交送都委會處理，並請京華城儘速補件。

都發局長王玉芬今天也在議場表示，的確都發局有查出來，這是唯一一件由柯文哲交辦下來的案件。

游說，京華城案調查至今，有三個人開綠燈，第一是柯文哲「交辦」，直接指示交辦到都委會，還有三次便當會答應儘速辦理。

第二個開綠燈的是彭振聲，角色是都委會主任委員，彭負責推動，在都委會一直闖關；至於前局長黃景茂的角色是協助，黃「佛心來著」交代成立學者專家小組，幫京華城研議可行方案，完全是幫京華城客製化的一條龍服務。

游淑慧也點出京華城案的三個不合理，包括找都委會學者幫京華城幫忙修送都委會的案子，導致都委會學者「一邊扮演教練，一邊扮演裁判」；修完後，再送都委會同一批人審。另外一個不合理，就是過去8年北市222件送都委會公展的案子，僅8件市長親自決行，但市長親批的唯一一件與私人投資案有關的，就是京華城案。只能說「特別的關係，特別的處理」。

游要求蔣萬安要硬起來，並問蔣「這樣合理嗎？有沒有聽起來怪怪的？」蔣萬安說，這樣聽起來是不合理的。