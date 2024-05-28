【重磅快評】青鳥被監控 王義川無感或民進黨的日常？

民進黨政策會執行長王義川在政論節目中表示，民進黨透過基地台訊號分析「青鳥行動」的年齡層，發現他們和519、313的眾有別；王公開暢談民進黨如何利用手機定位查民眾個資，引發議論，民進黨發言人卓冠廷稱這是商業市場進行活動調查的基本方法。在立法院外集結的群眾若知道民進黨把他們類比為商業市場活動，心中做何感想？

藍委陳玉珍爆料，昨天她參加三立政論節目，在場的王義川聲稱，民進黨用手機訊號監控人民，王還分析這次參加青島東路活動民眾的年齡層分布，說這一批人與519到民進黨中央黨部、113凱道選前之夜的群眾都是不同一批人。主持人好奇追問如何做到，王說是透過基地台訊號來比對。

民進黨用手機基地台訊號來監控民眾，猶如隱形版的「查水表」；從王義川的談話看來，民進黨不僅是針對立法院外青鳥行動的群眾，也監控519民進黨中央黨部外頭的「小草」，113凱道選前之夜的群眾也未倖免。民進黨查得不亦樂乎，要不是王義川說出來，恐怕外界還一直被蒙在鼓裡。

眾所周知，手機基地台訊號是受到保護的個資，這是民眾隱私的一部分，民進黨卻能監控每一個人的手機訊號，這根本是「老大哥」的作法；但更令人驚訝的是，民進黨人竟敢公開談這件事，若非王義川果真是「憨川」，那就是在民進黨人早已視此為日常，沒什麼好大驚小怪？

四年前，國民黨前立委李貴敏和前法務部長蔡清祥針對手機定位監控有一番詢答。李問蔡「個人手機定位跟個人網路IP是否屬於個資保護範圍？」蔡表示對於隱私權問題，每個人認定不同，法務部立場是「盡量保護」；李接著問，總統大選期間，是否曾出現有投票權的國民在特定場合的定位被政府鎖定？蔡表示「不會漫無目標鎖定」、「僅針對犯罪嫌疑人，未涉及犯罪者就不會被定位」。

蔡清祥並未否認政府相關單位進行手機定位監控，但他也清楚畫出紅線是「未涉及犯罪者就不會被定位」，也說會盡量保護屬於個人隱私的手機定位。問題來了，如果連法務部都說未涉及犯罪者就不會被定位，民進黨又是根據那一條法律敢拿手機定位去監控民眾？難道113、519、524這些群眾在民進黨的眼中都形同「涉及犯罪者」？

最離譜的是，民進黨發言人卓冠廷回應指稱，透過手機訊號取得人流特性分析，是當前商業市場進行活動調查的基本方法，新北耶誕城、台灣燈會等活動也均是透過手機信令資料進行大數據分析；但問題是，如果是大數據分析，民進黨有必要區分113、519、524是不是同一批人？分析這些群眾的年齡層又是什麼樣的商業活動調查？520賴清德總統就職的那一場活動，又有無監控？民進黨要當「老大哥」也就算了，至少不要那麼明目張膽。