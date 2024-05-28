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空運芒果禮盒銷美國 陳駿季：再1、2年有機會

中央社／ 台北28日電

台灣芒果原本准入美國，但因長年無貿易實績，近年貿易商欲空運高價禮盒銷美，被要求重啟檢疫風險評估。因為不是首次洽談，農業部長陳駿季表示，再1、2年有機會可以銷美。

陳駿季27日接受中央社專訪時，除了提及火龍果即將准入日本，「期待這1、2個月就可以」，對於芒果恢復輸銷美國，也透露樂觀評估。

他表示，台灣芒果原本就可以輸銷美國，只是因為海運時間長，不利保鮮，長期以來沒有貿易實績，近年有貿易商想要輸銷芒果到美國，美國因而要求重啟檢疫風險評估，他估計再1、2年有機會完成。

農業部國際事務司長林麗芳接受中央記者電話訪問也說，再1、2年有機會，因為不是第1次洽談防檢疫風險評估的品項，而且台灣芒果已經輸銷日本、韓國數年，這兩國也都是防檢疫規定嚴格的國家。

林麗芳並說，根據動植物防疫檢疫署所述，台灣於1986年申請芒果輸銷美國，1992年獲准輸入；隔年1993年台灣芒果約僅5公噸試銷美國，之後因為海運運程長，到貨後的保鮮期受影響，一直沒有貿易實績，所以近年有貿易商想申請輸入，美國才會要求重啟檢疫風險評估。

林麗芳說明，已有貿易商數年來空運芒果禮盒輸銷日本有成，輸銷美國也採此方式有利保鮮期無虞，為此，防檢署已在2020年向美國提起重啟檢疫風險評估，並在2021年提出正式申請。

貿易商盈全國際開發有限公司創辦人陳盈貴表示，多年前就是他就與SOGO百貨合作，開啟空運芒果禮盒至日本的模式，當初每盒約新台幣3000元左右，仍吸引許多人訂購，空運給在日本的親友嚐鮮；美國有相同的客層，且市場更大，商機是可期的，希望恢復芒果輸美的時刻儘速到來。

日本 美國 芒果

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