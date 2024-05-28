超過8成反廢死 賴士葆：民進黨與主流民意作對

國民黨立委賴士葆今（28）日表示，或許台灣人民太過於包容民進黨，以至於全面執政8年公然與主流民意作對，茲舉幾個例子。

賴士葆說，幾十年來，台灣成的主流民意反對廢死，最新「台灣民意基金會」公布有84.6％的民眾反廢死。蔡政府近5年，有476名三審定讞殺人犯當中，不管兇嫌如何殘暴、泯滅人性，甚至殺害多人，卻只有1個人被判死刑。38名待槍決死刑犯，8年只執行2名，相較於多少民眾聲請釋憲都被駁回不受理，然而政府特別恩待死刑犯，持續透過幫他們聲請釋憲的法律程序中來保障他們的人權，蔡政府沒有廢死，惟政府在執行面已經形同廢死。4月分憲法法庭辯論死刑是否違憲，7月份要公布結果，也就是不管主流民意如何，政府就是照樣蠻幹與民意對作。

賴士葆指出，前總統蔡英文忠誠的執行民進黨非核黨綱，導致整個能源政策的錯謬，跳電、停電變成民眾的噩夢。2023「台灣永續能源研究基金會」公布電力與能源轉型報告，57.5％民眾支持發展核電因應2050淨零碳排的目標，同時有6成民眾憂心再度出現大範圍停電。此外，媒體報導英國市調公司「Savanta」在台灣進行清潔能源公眾態度的民調顯示，83％的民眾支持核電。以及，「太報」委託「皮爾森數據公司」所做的民調，有57.3％的民眾認為台灣缺電。惟過去8年蔡政府罔顧主流民意的意見，誓死不肯承認缺電、不肯檢討錯誤的能源政策。

賴士葆說，賴清德總統是4成的雙少數，卻高喊多數尊重少數，忘了過去8年從來都是多數暴力輾壓少數，徹底落實舉手表決的少數服從多數。現在發動民團和學生在立法院外抗議，更失憶過去還是在野的時候是如何衝鋒陷陣的推動國會改革。政客選擇失憶，但是民意不會忘記，所以根據QuickseeK網路民調顯示65％支持國會改革修法，最新「台灣民意基金會」民調顯示57.5％支持國會改革，另外根據Dcard調查多所大學的結果顯示絕大多數的學生支持國會改革修法。

賴士葆提到，他提醒賴清德莫把抗議民眾的聲音極大化成為代表台灣主流民意的表態，要好好思考如何讓行政立法合作，如何務實地讓政府政策能夠推動執行，讓政府團隊不再專斷獨裁如昔才是正道。