北市警察局無局長 蔣萬安：2天內跟內政部確定人選

台北市警察局長職缺，從張榮興升任警政署長後至今仍未派任。台北市議員王欣儀下午在市政總質詢中質詢市長蔣萬安，從民國100年至今，台北市第一次發生警察局無局長，群龍無首，沒有無縫接軌，她質疑是何原因，是中央還沒跟市長協調？還是市長不同意人選？蔣萬安說，會在2天內跟內政部確定人選。

對於外傳北市警察局人事要到7月才確定？蔣萬安說，他會盡快，不可能拖到7月，蔣萬安還說，其實昨天晚上內政部長劉世芳有打電話給他，談到警察局長人事，希望內政部提供幾個人選，溝通後確定。

蔣萬安說，內政部已經有給名單，將相關人選的簡經歷附上，他也回內政部給他一點時間去了解每個人選的背景，以及和台北市的淵源、熟不熟悉政務業務，他會盡快跟內政部確定。王欣儀追問，幾天後北市可以有警察局長？蔣萬安說，希望2天內跟內政部確定。