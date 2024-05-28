重啟核電？國發會主委劉鏡清稱從3方面來看待

外界關注賴政府是否重啟核電，新任國發會主委劉鏡清今天表示，對於核能的看法，他與和碩董事長童子賢、經濟部長郭智輝都是理性來看這件事，畢竟三人都是從產業來，他認為第一要看電夠不夠，第二是低碳電夠不夠，第三是淨零。

劉鏡清今天舉行媒體茶敘，在被問到如何落實2050淨零碳排的政策目標，以及核二和核三廠延役等相關問題時，他表示，2050的淨零路徑圖是否要有核能是問號，核能是低碳能源，但能否成為綠能有賴於能否良好貯存， 台電正在做乾式貯存，乾式貯存起來後，「有良好貯存，就有機會可以成為綠能」。

劉鏡清說，核能（延役）會牽涉法令問題，要等立法院決議、看社會認同、安全做好，這會是開放式討論，行政部門未來會依立院決議做該做的事。他指出，現在只剩核二、三廠，他的了解是，核二重啟可能要四年以上；核能重啟如果朝野有共識，他本身沒有排斥，對他來講，只能在有限範圍內去減碳。

他指出，要減碳除了嘗試發展藍綠氫，另外考慮到廠商外銷需求，在綠電憑證上要找一些國外的憑證，協助廠商解決出口問題。

劉鏡清表示，2050淨零目標滾動式調整，他最看好的是綠氫，現在用的是灰氫和藍氫，根據國際間的報告，綠氫2030年有機會起來、2035年成熟商轉。此外，中研院已經有把天然氣轉成藍綠氫的技術，藍綠氫屬於零碳，成功的話可進入商轉，中研院估計成本和現在的綠電一樣。

他說，藍綠氫實驗若能成功，可作為備案，如果將來核能能夠進來，也是低碳電，前提是貯存的問題能解決，但也會是機會，長期他比較看好三、五年後的綠氫發的商轉發展，畢竟台灣四面環海，儘管技術還在不斷發展。