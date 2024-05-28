卓榮泰施政報告送抵立院 推二次能源轉型及深度節能

行政院長施政方針報告今（28）日送抵立法院，行政院長卓榮泰在書面報告中提到，推動第二次能源轉型及深度節能，加速發展多元綠能及綠電多元媒合措施，布建儲能系統；強化電網韌性與分散性，布局前瞻及零碳能源技術，在確保穩定供電下，邁向淨零能源目標。

立法院朝野黨團5月16日協商共識，定於5月31日邀請新任行政院長卓榮泰率同各部會首長列席進行施政方針報告並備詢。

根據送抵立法院的行政院長施政方針報告書面報告，卓榮泰表示，新政府未來施政重點將致力於擴大社會投資，減輕家庭負擔；發展創新經濟，實現智慧國家願景；推動綠色成長與2050淨零轉型；擴大醫療投資，打造健康台灣；落實均衡台灣，點燃在地希望；厚實軟實力，打造國家品牌；邁向多元平權的共榮社會；打造韌性台灣，維護安全與和平。

其中，在經濟方面，卓榮泰指出，發展半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊等「五大信賴產業」，厚植台灣科技實力，穩固台灣成為全球供應鏈的關鍵地位；加速推動電動車及生技醫藥等新興產業，發展創新驅動的經濟模式。

報告提及，推動商業智慧化、低碳化雙軸轉型，強化服務業韌性；推展美食觀光，推動服務業品牌國際布局，促進服務業海內外多元發展，提升商業服務業國際競爭力。

書面報告指出，政府將優化資金融通環境，加速中小企業數位與淨零雙轉型，提升經營韌性及競爭力；建構新創與企業共創生態系，打造城鄉特色產業，兼顧包容與永續。

另外，多元深化經貿夥伴關係，爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等區域經濟整合；深化與重要經貿國家交流合作，成為安全可靠的夥伴，協助台灣產別布局全球，行銷全世界，成為「經濟日不落國」。

報告指出，推動第二次能源轉型及深度節能，加速發展多元綠能及綠電多元媒合措施，布建儲能系統；強化電網韌性與分散性，布局前瞻及零碳能源技術，在確保穩定供電下，邁向淨零能源目標。

至於財政及金融方面，書面報告提及，統籌中央財源，妥善配置國家資源；精進補助地方制度，提升地方財政自主；強化債務監管，恪守財政紀律。

報告也提及，加速金融科技創新金融服務，推動台灣為亞洲資產管理中心；強化永續金融，支持產業永續發展及淨零轉型。