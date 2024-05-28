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陸禁瓜地馬拉咖啡豆進口 台灣商會力挺：大規模購買

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
中國大陸近日疑似因報復瓜地馬拉親台，禁止瓜國咖啡和夏威夷豆入境。聯合報系資料照片
中國大陸近日疑似因報復瓜地馬拉親台，禁止瓜國咖啡和夏威夷豆入境。聯合報系資料照片

中國大陸近日疑似因報復瓜地馬拉親台，禁止瓜國咖啡夏威夷豆入境，世界台灣商會、北美洲台灣商會聯合總會、及中南美洲台灣商會聯合總會今共同宣布，將大規模購買瓜地馬拉生產的優質咖啡，以實際行動對抗中國無理由禁止瓜地馬拉咖啡進口的違法行為，並譴責中國此一行為明顯違反了國際貿易規則及世界貿易組織（WTO）的相關規定。

針對中國禁止瓜地馬拉生產的咖啡和夏威夷豆進口，中國外交部發言人汪文斌日前聲稱，瓜地馬拉外長赴台出席520就職儀式「嚴重踐踏一個中國原則」，不利瓜地馬拉和中國在包括瓜國輸中產品等方面的合作。

世界台灣商會總會長李天柒表示，中國政府禁止瓜地馬拉咖啡進口的決定，違反了WTO的非歧視性原則和公平競爭的基本規則，中國單方面的貿易霸凌行為，不僅損害消費者選擇產品的權益，也破壞了全球貿易體系的公平性和穩定性。

北美洲台灣商會總會長江俊霖指出，台灣和瓜地馬拉之間簽有自由貿易協定（FTA），使台灣企業能避免高額的關稅障礙，購買物美價廉的瓜地馬拉產高品質咖啡，台瓜自由貿易協定帶來關稅互惠政策，讓瓜地馬拉咖啡在價格上更具競爭力，符合商家及餐飲業的利益。同時，這也促進了台灣與瓜地馬拉之間的經貿合作，落實兩國經濟的互惠互利。

江俊霖也說，此次世界台灣商會的聯合行動，盼鼓勵海外台商及餐飲集團優先購買瓜地馬拉咖啡，並將其引入全球市場，海外台灣商會的成員擁有眾多連鎖餐飲品牌，這些企業都對咖啡品質有著極高的要求，這次聯合行動將提供高品質的瓜地馬拉咖啡給廣大消費者，並支持瓜地馬拉的咖啡產業，促進當地經濟發展。

江俊霖表示，「在友邦被打壓的時刻，台灣人堅定和瓜地馬拉站在一起」。他說，他和北美洲台灣商會聯合總會的訪團24日赴外交部拜會外交部長林佳龍，隔日晚上就接到林佳龍來電商請台商會夥伴共同力挺友邦瓜地馬拉，他隨即聯繫世界台灣商會、各洲總會成員，攜手促成這次的購買行動力挺台灣友邦，希望協助瓜地馬拉咖啡在全球市場的銷售，同時對中國的不公平貿易行為及政治企圖做出強硬的回應。

咖啡 夏威夷豆 瓜地馬拉

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