藍委質疑透過手機訊號監控人民 綠：不實揣測

國民黨立委質疑民進黨監控人民，民進黨發言人卓冠廷今（28日）表示，透過手機訊號取得人流特性分析，是當前商業市場進行活動調查的基本方法，民進黨絕無監控人民，呼籲國民黨勿做不實揣測。

國民黨團今天中午舉行「民進黨還在監控人民」記者會，國民黨立委陳玉珍指昨晚民進黨政策會執行長王義川在政論節目上說，他們可以用手機訊號的定位去分析立院外的群眾年齡，與之前太陽花群眾有沒有重複。她要求，若民進黨政府真的用電信偵查，檢調必須介入調查，以避免執政黨不當利用電信偵察手段，成為侵害人權的犯罪工具。

民進黨發言人卓冠廷向媒體表示，透過手機訊號取得人流特性分析，是當前商業市場進行活動調查的基本方法，過去如新北耶誕城、台灣燈會、交通起訖點調查及風景區遊客來源等，都是透過手機信令資料進行大數據分析。

卓冠廷進一步指出，過去重大活動也會有相關市場分析公司搜集相關資訊，這已是常態。昨晚政策會執行長王義川在政論節目中所提供的資訊來自民間的調查，結果與時代力量昨晚發布的問卷結果相似，民進黨並無相關設備，也非民進黨進行的調查。

卓冠廷說明，對於陳玉珍的指控，他表示遺憾，陳玉珍曲解為國家機器的運作，甚至扯到國安單位，實在是過度幻想。如果陳玉珍對此有疑問或是不懂之處，可以問一下新北市交通局，了解新北耶誕城的人流調查是如何進行的。他也強調，民進黨絕無監控人民，呼籲國民黨勿做不實揣測。