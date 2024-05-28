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民調六都墊底挨批螺絲鬆了 張善政：還有努力空間

聯合報／ 記者陳俊智鄭國樑／桃園即時報導
桃園市議會民進黨團今天開記者會，呼籲張善政多花點心思治理桃園。記者陳俊智／攝影
桃園市議會民進黨團今天開記者會，呼籲張善政多花點心思治理桃園。記者陳俊智／攝影

遠見雜誌昨（27日）公布2024縣市長施政滿意度調查，桃園市長張善政施政分數68.3分比去年進步0.4分，但6都排名墊底，全國倒數第3名。桃園市議會民進黨團今開記者會批評桃市府螺絲鬆了，而張善政早上赴議會總質詢因雨遲到15分鐘也成議員抨擊焦點；張善政備詢第一時間為遲到道歉，對於民調則稱「我們還有努力空間」。

據遠見雜誌公布資料顯示，張善政施政滿意度58.6%與不滿意度22.5%都比去年成長6%以上，施政分數也比去年略有成長，但滿意度低於平均值、不滿意度高於平均值；另外，張善政今早赴議會市政總質詢因從新店老家趕來，途中又因雨塞車嚴重，遲到約15分鐘，雖然第一時間向議會、議員及官員道歉，但還是止不住批評聲。

民進黨桃園市議員黃家齊原定5月20日總質詢，因張善政請假赴賴清德總統就職典禮而答應改期，結果等了10分鐘不見人影，直呼「10年來第一次有首長在總質詢遲到」，市長如果沒有住在桃園，對桃園非常不利；同黨議員李宗豪也指張善政支持立法院藍白版本的國會改革法案，結果今天遲到，做出藐視議會行為。

張善政今天備詢第一時間為遲到向議員道歉，對於遠見民調結果表示「雖然比去年進步，但還是有努力空間」。

桃園市議會民進黨團總召林志強、副總召張肇良、祕書長陳雅倫、幹事長余信憲和議員黃瓊慧、魏筠等人今在記者會質疑張市府僅環保指標有進步，但校園霸凌、虐童和警所開槍造成社會不安，機場捷運今年1月至今大小公安不斷危及人民安全，又動用第二預備金7千多萬元裝修市府辦公室，盼張專心市政並重視財政紀律。

針對民進黨團開記者會，桃園市政府新聞處長羅楚東指遠見民調顯示市長晉升為4.5星，僅次於台中與高雄的5星，滿意度也上升到58.6%，而8項施政面向有6項是前段班，「環保」滿意度更是六都第一。他表示，對於市府有利的民調數字，民進黨團完全忽略，只專注在唱衰，令人遺憾。

對照不久前桃園頻繁停電，民進黨團沒有講過一句話為民眾發聲，連行政院長卓榮泰來視察電力設施，直接忽略市府與地方民代，民進黨團也同步「跳電」，不敢有任何回應，與民意脫節卻樂於評論民調，相當諷刺。

羅楚東強調，市府在遠見此次評比有多項成績耀眼，今天「台灣世界傳播協會」公布民調也拿下「六金五銀」，代表市長與市府表現讓市民肯定，市府仍會持續努力，讓桃園更好。民進黨團勿選擇性忽略市府在民調中的正面訊息，過度操作並非市民之福。

桃園市長張善政今早赴議會總質詢遲到，民進黨桃園市議員黃家齊（中）表示「10年來第一次有首長在總質詢遲到」。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政今早赴議會總質詢遲到，民進黨桃園市議員黃家齊（中）表示「10年來第一次有首長在總質詢遲到」。記者陳俊智／攝影
桃園市議會民進黨團今天開記者會，呼籲張善政多花點心思治理桃園。記者陳俊智／攝影
桃園市議會民進黨團今天開記者會，呼籲張善政多花點心思治理桃園。記者陳俊智／攝影

張善政 民進黨

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