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國民黨團釋善意保留議程 再生醫療法下周二拚三讀

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨團書記長洪孟楷表示，他們上周就已經將「再生醫療法草案」、「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例部分條文修正草案」等排入討論事項，但今天可能沒辦法處理，所以他們將下次院會議程保留至周五院會處理。記者王千豪／攝影
國民黨團書記長洪孟楷表示，他們上周就已經將「再生醫療法草案」、「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例部分條文修正草案」等排入討論事項，但今天可能沒辦法處理，所以他們將下次院會議程保留至周五院會處理。記者王千豪／攝影

立法院會今（28）日續審國會改革法案，民進黨團不斷使用焦土作戰，不僅讓審查速度緩慢，也拖延到已排入討論事項的「再生醫療法草案」等審查進度。國民黨團在立法院程序委員會釋出善意，保留議程至周五院會處理，擬將今天來不及審的法案排入議程，下周二拚全部三讀。

國會改革法案自17日法案審查以來，朝野肢體衝突不斷，民進黨團更使用議事程序延進度，導致排入討論事項且已經在委員會取得共識的法案，如「再生醫療法草案」、「再生醫療製劑管理條例草案」、「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例部分條文修正草案」遲遲無法三讀。

立法院程序委員會今天處理下次院會議程，國民黨團釋出善意，將議程提報至周五院會處理。國民黨團書記長洪孟楷表示，他們上周就已經將「再生醫療法草案」、「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例部分條文修正草案」等排入討論事項，如果民進黨持續杯葛，今天可能沒辦法處理，所以他們將院會議程保留至周五院會處理。

洪孟楷強調，日前朝野協商取得共識，周五請行政院長卓榮泰到立法院做施政方針報告，他們絕對會尊重行政院長，讓院長順利上台施政報告，這是國民黨團的善意，希望行政院長準備就緒來立法院。

洪孟楷補充，周五當天會預留1個小時認確議程，沒有共識就表決。如果當天沒有其他紛擾，行政院長約莫11時可以上台報告。換言之，周五確定議程後，下周二就能將「再生醫療法草案」等攸關民生的法案三讀。

再生醫療法草案 國民黨 立法院

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