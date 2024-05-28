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美眾院外委會主席：須讓習近平認清犯台毫無益處

中央社／ 紐約27日綜合外電報導
台總統賴清德（前右）27日在總統府接見眾院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul，前左），雙方握手致意。中央社
台總統賴清德（前右）27日在總統府接見眾院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul，前左），雙方握手致意。中央社

美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）率團訪台，在面臨中國日益強勢之際展現對台灣的支持。麥考爾受訪指出，美方必須讓中國認清犯台後果將相當慘痛、毫無益處。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）主播提到，美國率團訪台正值台海關係緊張之際，賴清德20日宣誓就職，中國隨即於23、24日在台灣及金馬外島周邊進行「聯合利劍-2024A」軍演回應。台灣國防部指出，自23日上午6時至24日上午6時止，偵獲共機49架次，其中35架次逾越台灣海峽中線及進入西南空域，並偵獲共艦19艘次及海警船7艘次，持續於台海周邊活動。

由美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾率領的跨黨派議員慶賀團26日訪台，會見甫宣誓就職的新任總統賴清德，他提到，正是中國這些軍演行動，促使美國持續強化台灣的自我防禦能力。

國家廣播公司新聞網記者諾布斯（Ryan Nobles）在台北對麥考爾進行一對一獨家專訪，諾布斯問道，中國政府特別致函麥考爾，要他不要訪問台灣，但麥考爾並未放棄，原因為何？

麥考爾表示，因為美方支持台灣、支持自由與民主，對抗獨裁政權。

他說，「如您所見，中華人民共和國相當咄咄逼人，他們致函予我，警告我別來（台灣）」，還說中國大動作派出軍艦戰機環台，基本上就是在執行為戰爭做準備的軍事演練，而這一切都是為了抗議民主，因為中國不喜歡賴清德透過民主程序，以和平方式光明正大勝選的事實。

諾布斯接著詢問麥考爾，對於中國這樣的挑釁行為，美方應該擔憂的程度為何，並提到中國似乎愈來愈頻繁進入台灣控制的區域，這樣迫在眉睫的威脅似乎一直存在，儘管中國尚未採取正式入侵台灣的一步。諾布斯問道，中國犯台是否即將發生、無可避免，還是說台灣是否仍有辦法阻止中國犯台，或在某種情況下避免發生這樣的事。

麥考爾指出，這也是像他自己這樣的國安專家每天都在思索的問題，「我們要如何阻止戰爭？我們要如何阻止侵略、衝突和戰爭？而最好的辦法就是必須瞭解（中國國家主席）習近平的思維」。他指出，賴清德勝選讓習近平不滿，於是派出戰艦來抗議，習近平現在必須盤算下一步該怎麼做，還說習近平把自己比作毛澤東，他想奪回台灣，建立政治功績，而美方必須做的，就是讓中國認清這麼做的後果將相當慘痛，一點好處也沒有。

他說：「首先，我們必須讓這些武器進入（台灣）。我批准了22種武器系統軍售案，簽署國會表決通過的國安緊急補充撥款法案，其中包括20億美元支持台灣，幫助台灣做好準備，並向中國展現嚇阻力，讓他們知道犯台是划不來的。」

麥考爾表示，台灣需要的不是像烏克蘭所需的陸上資產，而是海上資產，也就是水雷、潛艦、反艦武器，台灣還需要更好的監測能力，以及有能力阻止更大的火箭。

諾布斯又問，嚇阻力是否包括美國在任何程度上參與台灣防禦的可能性，麥考爾指出，美方目前還不想對中國畫下紅線，因為這麼做就等於踩到中國紅線，而這會導致中國犯台，所以對美國來說，協防台灣是否符合美國國安利益，最終仍取決於美國人民。

至於美國前總統川普若在11月總統大選後重新入主白宮，美國對台承諾是否會出現變化，諾布斯表示，台灣民眾看似不像美國民眾焦慮，認為就算川普上任，美國對台政策也不會出現重大變化，而麥考爾也是這麼認為。

麥考爾認為，美國國會內部對於協防台灣一事沒有太多分歧，共和黨和民主黨在台灣事務上的表決結果幾乎都是有志一同、強力支持。他說：「這傳達出強而有力的訊息，我不認為其中一個候選人在台灣問題上會對中國採取軟弱的立場，我不認為政策上會有所改變。」

美國 習近平 賴清德

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