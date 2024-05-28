綠委質疑藍白立委議場談選舉合作 林國成：在聊天

立法院今（28）日繼續審議國會職權相關修法，國民黨、民眾黨立委昨天徹夜在議場大門前排班，聊天內容意外成為話題。民進黨立委王定宇公布對話內容，批評才剛大選完多久，民眾黨就開始和國民黨談地方選舉藍白合，不僅黑箱國會擴權，更是黑箱喬政治分贓。

對此，林國成接受中央社記者訪問時表示，那是在聊天的話語，沒有討論藍白合，對相關炒作不予置評。

國會職權相關修法今天可能三讀闖關，藍白立委昨天徹夜鎮守議場前大門，布局下屆高雄市長的國民黨立委柯志恩，有意參選嘉義縣長的國民黨立委王育敏，以及民眾黨立委林國成，被媒體拍到聊天過程疑似提及縣市長選舉，意外成為新聞話題。

王定宇今天上午透過社群媒體，節錄3人對話內容的逐字稿，並批評3人是在搞黑箱、喬政治分贓。

根據王定宇公布的逐字稿，林國成向柯志恩說，「我們這個事情弄好了以後，去看看你們柯氏宗親吧。」柯志恩一聽問，「柯氏宗親哦？柯P喔，另外一個柯P嘛。」

林國成進一步表示，「對，因為我跟你講哦，高雄是我負責，我一直在促成」。

王定宇批評，才剛大選完多久，民眾黨就開始跟國民黨談地方選舉藍白合，不僅黑箱國會擴權，現在更是黑箱喬政治分贓，只不過這次黑箱，不小心被直播了。