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廉政署長上任 馮成：務實政風助機關降低貪瀆發生

中央社／ 記者劉世怡台北28日電

新任廉政署長馮成今（28）日表示，上任後工作重點著重防貪，各機關政風人員務實工作，協助機關降低貪瀆發生率，肅貪人員精緻偵查提高犯罪定罪率，辦案嚴守程序正義以及保障人權

法務部廉政署副署長馮成今天接任廉政署署長，於交接典禮後，接受媒體聯訪，盤點上任後的工作重點，作出上述表示。

馮成表示，未來照著法務部長鄭銘謙指示，著重防貪，各機關政風人員務實工作內容，希望政風人員都能幫助機關找出風險所在，協助機關降低貪瀆的發生率。

馮成說，要求肅貪人員更加精緻偵查，提高犯罪的定罪率，並嚴守紀律，每人都能正人正己把工作做好；辦案時嚴守程序正義，讓證據更明確，也保障人權，更期許能接軌國際，讓國際看到台灣，用廉政打開國際的路。

廉政署署長交接典禮，今天在廉政署會議室舉行，由法務部長鄭銘謙主持；鄭銘謙致詞表示，感謝今天卸任的署長莊榮松，交出漂亮的成績單，例如推動的廉政平台部分，2年多前他自己卸任署長交棒給莊榮松時不到50件，至今已達76件，累計總金額達新台幣1兆6000億餘元，展現政府採購文化有根本性的改變。

鄭銘謙期許新任署長馮成達成5大任務，首先防貪為主、肅貪為輔，政風人員協助機關做好廉政，正人正己，消滅貪瀆風險，贏得人民信任；第2，法治部分，例如廉政人員規範、揭弊者保護法、國家機密保護法等關係著國家廉政發展，這些法規該推動的推動，該修法的修法，須符合時代。

第3，肅貪要發輝團隊辦案，與調查局合作，精緻偵查打擊犯罪，並貫徹法律程序正當性；第4，善用AI，智慧轉型科技辦案，提高效率；第5，期許廉政署未來在國際交流與合作，繼續有所突破。

交接典禮結束後，卸任署長莊榮松以廉政署標語「廉能政府、透明台灣、接軌國際」勉勵在場列隊歡送的人員，須繼續朝這項目標努力。

人權 廉政署 法務部 鄭銘謙

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