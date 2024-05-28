群眾集結立法院外 趙少康：請賴清德回答四個問題

立法院會今（28日）力拚國會改革法案三讀，朝野備戰。中廣前董事長趙少康今天對賴清德總統提出四問，其中包括，被傳喚到美國國會作證，必須要宣誓絕對「說真話」，如果說謊欺騙國會議員要受嚴厲制裁，有什麼不對？

趙少康指出，不少人擔心今天有可能上演美國0126國會暴動的台灣版。在那次暴動，群眾離時任美國眾議院議長裴洛西只有一線之隔，差點找到她；如果群眾運動演變成衝進國會，賴清德總統對他們的肯定，必定發揮了關鍵的鼓勵作用。

趙少康表示，台灣的美國國會議員朋友們對激動的民進黨群眾一定大惑不解，他們至少會有四個問題要問賴清德，不知道賴清德要如何回答。首先，川普是因為總統選輸了惱羞成怒鼓動群眾攻進國會，賴清德是選贏了卻鼓勵包圍國會的群眾，簡直是大異其趣。

其次，趙少康說，美國國會本來就有調查權、聽證權、包括內閣閣員、聯邦重要職位、大使、大法官、聯邦法院法官、監管機構負責人、重要軍事負責人等重要人士的同意權，沒有這些權力，立法院怎麼有資格稱作國會？中華民國有什麼資格自稱是行政權被有效制衡的民主國家？

第三，趙少康問，被傳喚到美國國會作證，必須要宣誓絕對「說真話」，如果說謊欺騙國會議員要受嚴厲制裁，有什麼不對？第四，台灣的美國國會議員朋友們一定也很好奇，為什麼民進黨的國會議員要如此護航行政部門，行政部門到底給了他們多少利益？選民為什麼還要繼續支持護航行政機關的國會議員？請賴總統回答四個問題。