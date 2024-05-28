快訊

烤鴨油鍋起火！頂級自助餐「島語」煙霧瀰漫 漢來：將全額退費

國會改革今拚三讀…羅智強曝綠營反制招數 最有可能使出「釋憲」

立院「青鳥行動」深夜電音放不雅字、攝影師闖病房拍照 台大兒醫家屬醫護發文遭出征

群眾集結立法院外 趙少康：請賴清德回答四個問題

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院會今力拚國會改革法案三讀，不少民眾集結立法院外抗議，中廣前董事長趙少康為此對賴清德總統提出四問。圖／聯合報系資料照片
立法院會今力拚國會改革法案三讀，不少民眾集結立法院外抗議，中廣前董事長趙少康為此對賴清德總統提出四問。圖／聯合報系資料照片

立法院會今（28日）力拚國會改革法案三讀，朝野備戰。中廣前董事長趙少康今天對賴清德總統提出四問，其中包括，被傳喚到美國國會作證，必須要宣誓絕對「說真話」，如果說謊欺騙國會議員要受嚴厲制裁，有什麼不對？

趙少康指出，不少人擔心今天有可能上演美國0126國會暴動的台灣版。在那次暴動，群眾離時任美國眾議院議長裴洛西只有一線之隔，差點找到她；如果群眾運動演變成衝進國會，賴清德總統對他們的肯定，必定發揮了關鍵的鼓勵作用。

趙少康表示，台灣的美國國會議員朋友們對激動的民進黨群眾一定大惑不解，他們至少會有四個問題要問賴清德，不知道賴清德要如何回答。首先，川普是因為總統選輸了惱羞成怒鼓動群眾攻進國會，賴清德是選贏了卻鼓勵包圍國會的群眾，簡直是大異其趣。

其次，趙少康說，美國國會本來就有調查權、聽證權、包括內閣閣員、聯邦重要職位、大使、大法官、聯邦法院法官、監管機構負責人、重要軍事負責人等重要人士的同意權，沒有這些權力，立法院怎麼有資格稱作國會？中華民國有什麼資格自稱是行政權被有效制衡的民主國家？

第三，趙少康問，被傳喚到美國國會作證，必須要宣誓絕對「說真話」，如果說謊欺騙國會議員要受嚴厲制裁，有什麼不對？第四，台灣的美國國會議員朋友們一定也很好奇，為什麼民進黨的國會議員要如此護航行政部門，行政部門到底給了他們多少利益？選民為什麼還要繼續支持護航行政機關的國會議員？請賴總統回答四個問題。

美國 議員 賴清德

延伸閱讀

批不與在野溝通 傅崐萁籲賴清德速召開國是會議

趙少康批當家鬧事：賴清德只想當民進黨總統

邱毅控中廣1億賤賣給趙少康挨告 北檢今偵結不起訴

趙少康批綠拒絕理性審查：藍白不能辜負60%民意付託

相關新聞

立院青鳥行動深夜電音放不雅字、攝影師闖病房拍照 台大兒醫家屬醫護發文遭出征

528全台串連「青鳥行動」！立法院會繼續審查國會改革法案，各界關注能否三讀，公民團體也再次號召各路民眾聚集立法院外抗議，而除了台北之外，包括…

在野黨推國會改革法案 美媒：北京恐成贏家

在野黨推動國會職權修法引發爭議，「外交家」雜誌專文指出，台灣總統剛就職，沒必要跳過民主程序快速修法；且提案內容涉及為中國...

國會改革今拚三讀 羅智強曝綠營最有可能的反制招數

立法院會今天續審國會改革法案，歷經三次院會的車輪戰，今天可望三讀通過。國民黨立委羅智強分析民進黨可能的反制招數，包含總統...

528立院外雨中仍有群眾...濟南路紅椅子幾乎坐滿 300名警力維安

立法院今天繼續處理國會改革法案，528立院外集會遊行不受雨勢影響，有民眾穿輕便雨衣、有人撐雨傘，也有人不顧飄雨在場聽舞台...

群眾集結立法院外 趙少康：請賴清德回答四個問題

立法院會今天力拚國會改革法案三讀，朝野備戰。中廣前董事長趙少康今天對賴清德總統提出四問，其中包括，被傳喚到美國國會作證，...

68位法學者籲國會改革重審 謝龍介：為爭大法官7缺額？

立法院會今天可望通過國會改革法案，國內68位法律學者昨天發表聯合聲明，要求退回委員會充分討論，以建立具高度共識並合憲的制...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。