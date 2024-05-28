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藍營新招讓韓國瑜順利主持議事 混亂中一句話讓朝野片刻緩和

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
立法院長韓國瑜在混亂之中，突然說出「今天是吳思瑤生日，請大家祝她生日快樂」，國民黨團成員一起拍手，讓現場氣氛一度緩和下來。圖／聯合報系資料照片
立法院長韓國瑜在混亂之中，突然說出「今天是吳思瑤生日，請大家祝她生日快樂」，國民黨團成員一起拍手，讓現場氣氛一度緩和下來。圖／聯合報系資料照片

立法院續審國會改革法案，國民黨團在8時55分左右，突然頒出新招，全體立委揮舞黑布高喊「掀開黑幕、拒絕黑箱、反貪腐、查弊案」；民進黨團一開始愣住，隨即回神喊出「反擴權、反黑箱」。韓國瑜趁著此時登上主席台，綠委完全沒有發現，隨即正式開會。韓國瑜在現場突然蹦出一句「今天是吳思瑤生日，請大家祝她生日外樂」，藍委一起拍手，民進黨立委吳思瑤也鞠躬示意，現場緊張氣氛因此緩和一下。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今天上午接近9時時，要黨團成員一起揮起手中的黑布，50多名立委一同高喊口號。此時，站在前方的民進黨立委似乎沒有料到這個情況，大家慢慢站出來，但眼神恍惚，不確定該如何面對藍營策略。

接下來，突然有綠委開始高喊「反擴權、反黑箱」，其他綠委才及時回神，跟著高呼口號，雙方各喊的各的，現場亂成一片。

此時，韓國瑜從國民黨預先擋住的後門走了進來，並站上主席台，請第一名登記發言民進黨立委林岱樺上台發言，不過林岱樺並沒有站上發言台，韓國瑜喊過三次以後，宣布讓第二名登記的民進黨立委黃秀芳上台。

由於現場情勢混亂，黃秀芳遲遲沒有上台，韓國瑜突然蹦出一句「今天是民進黨立委吳思瑤生日，請大家祝她生日快樂。」現場立委一起拍手，吳思瑤也露出笑容，才終於緩住情勢，讓黃秀芳登台。

不過，台下隨後又發生衝突，民進黨立委批評國民黨擋住「再生醫療法」審查。民進黨邱議瑩與陳玉珍在台下對嗆，民進黨立委洪申翰也不斷手指國民黨立委洪孟楷，不斷痛罵，洪孟楷露出為難表情，冷靜的想壓住洪申翰情緒。

過程中，邱議瑩相當憤怒，走到國民黨立委羅智強面前，不斷拍打羅智強手中正在直播的手機，其他綠委也上前爭論，現場情形混亂不堪。

國民黨 民進黨 韓國瑜

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