快訊

2消防員殉職！新竹「晴空匯」火警 初步調查結果出爐

NBA／名人堂傳奇中鋒華頓癌症病逝享壽71歲 賈霸：他總想讓人快樂

60歲的人算老嗎？研究發現老年定義出現變化：這歲數才「老」

批不與在野溝通 傅崐萁籲賴清德速召開國是會議

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
立法院院會今天續審國會職權修法相關法案，國民黨團總召傅崐萁（左五）帶領黨籍委員表示今天的法條都是民進黨國會改革的版本，呼籲民進黨不要再杯葛，讓今天的會議順利進行。記者曾學仁／攝影
立法院院會今天續審國會職權修法相關法案，國民黨團總召傅崐萁（左五）帶領黨籍委員表示今天的法條都是民進黨國會改革的版本，呼籲民進黨不要再杯葛，讓今天的會議順利進行。記者曾學仁／攝影

立法院續審國會改革法案，國民黨立法院黨團總召傅崐萁今（28）日受訪指出，賴清德總統上任至今未與在野溝通、接觸，這不是國家元首應有的格局及氣度，作為國家大家長，別再鼓動民眾上街，應該放下自己的個性與一切的是非恩怨，善待人民。

傅崐萁指出，今天將要見證歷史，讓2300萬人民共同見證，過去台灣是民主世界的小孩子，甚至是民主社會的侏儒，連最基本的國會聽證、調查權都沒有，現在經過4次院會及120小時的徹夜排隊，希望可以還權於民，讓陽光照進國會，使未來的台灣政府更加透明陽光。

傅崐萁指出，美國、德國、法國的國會傳喚官員備詢，官員如藐視國會或做出虛偽陳述，皆是2年以下有期徒刑，美國更是5年以下有期徒刑，更別提日本及韓國在國會的虛偽陳述，更是10年以下有期徒刑。

傅崐萁說，國民黨、民眾黨此次提出的方案，不只有大法官585的解釋令，有充分法源基礎，且此次修訂的職權行使法，政府官員與民眾赴立院作證的時候，民眾是完全沒有刑責的。

傅崐萁提到，官員如涉及虛偽不實，將交由法庭處理，而且只有1年以下有期徒刑，比起現在的民主國家還落後人家一大截，國會尊嚴何其重要？所有的人在聽證會之下，皆應謙卑以對。

傅崐萁最後針對賴清德表示，別再鼓勵民眾上街，作為國家大家長，應放下過去的個性與一切的是非恩怨，他已經是中華民國總統，應提升高度，召開國是會議，從當選到現在，賴皆無與在野黨接觸，這不是國家元首該有的格局跟氣度，應該快速召開國是會議，解決人民問題。

傅崐萁 格局 美國

延伸閱讀

藍委輪守議場迎戰明國會改革案 傅崐萁預告力拚三讀

立法院明續審國會職權修法 藍委下午議場前排班

傅崐萁批動員包吃包玩 民進黨：造謠抹黑 無視公民訴求

傅崐萁秀Dcard調查曝大學生支持國會改革 籲賴清德別當「血腥總統」

相關新聞

藍營新招讓韓國瑜順利主持議事 混亂中一句話讓朝野片刻緩和

立法院續審國會改革法案，國民黨團在8時55分左右，突然頒出新招，全體立委揮舞黑布高喊「掀開黑幕、拒絕黑箱、反貪腐、查弊案...

批不與在野溝通 傅崐萁籲賴清德速召開國是會議

立法院續審國會改革法案，國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天受訪指出，賴清德總統上任之今未與在野溝通、接觸，這不是國家元首應有...

麥考爾：美對台事務上 有些陸紅線不能跨

美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾廿六日率團抵台，昨接受媒體提問時提醒，美國在對台事務上，有些中國大陸的紅線不能跨越，否...

青鳥行動遭抹黃 許淑華向警局告發「姐當大家靠山」

立法院會今天續審國會職權修法相關法案，然而，民團發起的「青鳥行動」陳抗近期頻遭染黃等言論。為此，民進黨北市議員許淑華表示...

台灣藝人選邊站是政治作戰「沒有不表態的自由」...謝金河喊話政府：多照顧不願跪的人

你沒有不表態的自由！極權專制與自由民主的分際！

賴總統推崇雷根：實力帶來和平

賴清德總統昨接見美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾跨黨派議員慶賀團時，賴總統表示，他非常推崇雷根前總統「實力帶來和平」的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。