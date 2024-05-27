WHA拒將台以觀察員身分參加列入議程 政院：世界的損失

有關世界衛生大會（WHA）囿於政治因素，拒絕將「邀請台灣以觀察員身分參加世界衛生大會」案列入議程一事，行政院發言人陳世凱今日表示，行政院對此強烈遺憾。

陳世凱指出，台灣公衛成就舉世共睹，無法指派代表參加WHA，不僅是台灣的損失，更是世界的損失，當前世界各民主國家與國際組織已紛紛支持台灣參與WHA，將台灣納入全球公衛體系已成為文明世界的共識。

陳世凱表示，台灣作為國際社會負責任的一員，政府和民間會持續透過各種場合與世界交流，利用各種機會與國際友人合作，向世界展現台灣有意願也有能力對全球衛生做出貢獻，為世界貢獻一己之力。政府亦將持續擴大爭取國際友台聲量，呼籲儘早將台灣納入全球公衛體系。