聽新聞
test
0:00 / 0:00
賴總統推崇雷根：實力帶來和平
賴清德總統昨接見美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾跨黨派議員慶賀團時，賴總統表示，他非常推崇雷根前總統「實力帶來和平」的理念，因此，未來他會推動國防改革，提升國防實力，向世界展現台灣人民保衛家園的決心。
賴總統表示，新政府將秉持「四個堅持」，積極落實「和平四大支柱行動方案」，與美國及理念相近國家加深合作，共同維護區域和平穩定與繁榮。期盼在訪團支持下，美國國會持續透過各項立法，協助台灣強化自我防衛能力，增進台美交流，盡早解決台美雙重課稅問題，共同促進雙邊投資及產業合作。
賴總統表示，議員們都是眾院「外交」及「軍事」委員會的重要友台力量。期盼美國國會持續透過各項立法作為，協助台灣強化自我防衛能力，增進台美間的交流合作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言