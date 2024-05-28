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賴總統推崇雷根：實力帶來和平

聯合報／ 記者侯俐安／台北報導
接見美議員團 賴清德總統（右）昨天在總統府接見美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（左）訪問團。圖／總統府提供
接見美議員團 賴清德總統（右）昨天在總統府接見美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（左）訪問團。圖／總統府提供

賴清德總統昨接見美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾跨黨派議員慶賀團時，賴總統表示，他非常推崇雷根前總統「實力帶來和平」的理念，因此，未來他會推動國防改革，提升國防實力，向世界展現台灣人民保衛家園的決心。

賴總統表示，新政府將秉持「四個堅持」，積極落實「和平四大支柱行動方案」，與美國及理念相近國家加深合作，共同維護區域和平穩定與繁榮。期盼在訪團支持下，美國國會持續透過各項立法，協助台灣強化自我防衛能力，增進台美交流，盡早解決台美雙重課稅問題，共同促進雙邊投資及產業合作。

賴總統表示，議員們都是眾院「外交」及「軍事」委員會的重要友台力量。期盼美國國會持續透過各項立法作為，協助台灣強化自我防衛能力，增進台美間的交流合作。

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