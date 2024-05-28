麥考爾：美對台事務上 有些陸紅線不能跨

美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾廿六日率團抵台，昨接受媒體提問時提醒，美國在對台事務上，有些中國大陸的紅線不能跨越，否則很有可能導致戰爭結果，並認為，如果有一天到達臨界點，在台灣未挑釁情況下，美國人民就必須面對一個非常困難的抉擇。

訪團成員包括眾議員潘尼達、眾院外交委員會印太小組主席金映玉、眾議員胡樂涵、眾議員威爾森及眾議院「國會台灣連線」共同主席巴爾，預計訪台五日，昨先會見賴清德總統，接著舉辦小型媒體見面會。

麥考爾會見賴總統時表示，賴總統就職演說提到「主權在民」，他非常認同。美國將軍麥克阿瑟曾將台灣形容為「永不沉沒的航空母艦」，描述這座島嶼的巨大戰略意義和價值，而台灣人民打造出來的價值更是彌足珍貴。這是民主和科技的奇蹟。

麥考爾表示，近日中共軍演，顯示中共無意依循「台灣關係法」和平與台灣互動。他強調，所有民主國家必須團結在一起，對抗侵略與暴政。無論是俄羅斯總統普亭、伊朗領袖哈米尼或中國國家主席習近平，正在侵蝕世界和平，「自從二戰以來，我們從未見過如此明目張膽的暴力或侵略行為。」

有媒體詢問，若台海情勢升溫，是否願意建議美國將台灣納入四邊安全對話（Ｑｕａｄ），或澳英美三方安全夥伴關係（ＡＵＫＵＳ），強化台灣戰略地位？麥考爾表示，談及印太地區，美國國會對台灣的支持是一致的，並認為台海情勢在他眼裡，這幾年來已有升溫，尤其他們沒有預料到中方會以軍演威脅回應台灣公平而民主的總統選舉。

麥考爾說，儘管美國基於「台灣關係法」，得盡可能提供台灣國防項目，也可與台灣合作、提供訓練，但他強調，中國大陸有些紅線不能跨越，否則將導致一場慘烈的戰爭，所以美方也必須在外交上非常小心，不去牴觸那些紅線。

他也表示，若未來真的到達戰爭的臨界點，而台灣也沒有挑釁的行為，那美國人民、國會就必須面臨一個非常艱難的抉擇。不過，他強調，現在的首要任務就是竭盡所能避免戰爭，確保有足夠的「威懾」來阻止戰爭發生。

麥考爾指出，中共軍演可供台灣作為警告和參考，未來該如何應對。他認為，最能有效嚇阻共軍行動的軍備，海上戰力將是關鍵。他認為，台灣的主要目標是阻擋共軍登陸，而地面武器難以達到預期的效果。

麥考爾表示，若兩岸開戰，頭幾日的戰事將會相當激烈，速度也會非常快。現在至關重要的是，必須確保台灣有足夠的武器威嚇，讓習近平在軍事計算上趨向悲觀。

至於美國大選結果有沒有可能影響美方對台支持？麥考爾說，不管最後是哪一位總統候選人贏得選舉，他都不認為美國對台的支持會有任何改變。大選的結果不會影響美國人民的決心和支持。