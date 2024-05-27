明年以中華台北參加WHA?邱泰源：台灣國名就是中華民國

第77屆世界衛生大會（WHA）今於瑞士日內瓦舉行，台灣今年再度被拒絕於門外，連續8年吃WHA的閉門羹。而台灣過往曾以「中華台北（Chinese Taipei）」觀察員參加WHA，明年是否考慮以此作為名稱參與？衛福部長邱泰源今晚與台灣媒體舉行連線記者會時表示，台灣與中國互不隸屬是既存事實，且各國盡知，台灣國名就是R.O.C、就是中華民國，國家主權問題不容打折。

邱泰源今率領世衛行動團前往日內瓦，希望參與WHA，不過今日上午的總務委員會閉門會議中，友邦國向大會提出，「邀請台灣以觀察員身分」參與WHA的議案最終仍未被納入議程，等同連續8年被拒絕與會。

而台灣2009年時衛生署長葉金川也曾率團前往WHA，使用「中華台北（Chinese Taipei）」的名稱，最終以觀察員身分參加了WHA。邱泰源今被問及，明年若要參加世界衛生大會，是否考慮以Chinese Taipei作為名稱爭取加入？

「主權問題不容打折。」邱泰源表示，台灣與中國互不隸屬是既存事實，且世界各國盡知，用台灣名稱加入WHA當然可以，而台灣就是台灣，台灣的國名就是中華民國，這是國家主權的問題，國家主權不容受到任何改變。