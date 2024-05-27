明年以中華台北參加WHA?邱泰源：台灣國名就是中華民國

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
邱泰源表示，台灣與中國互不隸屬是既存事實，且世界各國盡知，用台灣名稱加入WHA當然可以，而台灣就是台灣，台灣的國名就是中華民國，這是國家主權的問題，國家主權不容受到任何改變。記者鄒尚謙／攝影
邱泰源表示，台灣與中國互不隸屬是既存事實，且世界各國盡知，用台灣名稱加入WHA當然可以，而台灣就是台灣，台灣的國名就是中華民國，這是國家主權的問題，國家主權不容受到任何改變。記者鄒尚謙／攝影

第77屆世界衛生大會（WHA）今於瑞士日內瓦舉行，台灣今年再度被拒絕於門外，連續8年吃WHA的閉門羹。而台灣過往曾以「中華台北（Chinese　Taipei）」觀察員參加WHA，明年是否考慮以此作為名稱參與？衛福部長邱泰源今晚與台灣媒體舉行連線記者會時表示，台灣與中國互不隸屬是既存事實，且各國盡知，台灣國名就是R.O.C、就是中華民國，國家主權問題不容打折。

邱泰源今率領世衛行動團前往日內瓦，希望參與WHA，不過今日上午的總務委員會閉門會議中，友邦國向大會提出，「邀請台灣以觀察員身分」參與WHA的議案最終仍未被納入議程，等同連續8年被拒絕與會。

而台灣2009年時衛生署長葉金川也曾率團前往WHA，使用「中華台北（Chinese Taipei）」的名稱，最終以觀察員身分參加了WHA。邱泰源今被問及，明年若要參加世界衛生大會，是否考慮以Chinese Taipei作為名稱爭取加入？

「主權問題不容打折。」邱泰源表示，台灣與中國互不隸屬是既存事實，且世界各國盡知，用台灣名稱加入WHA當然可以，而台灣就是台灣，台灣的國名就是中華民國，這是國家主權的問題，國家主權不容受到任何改變。

WHA 衛生署 邱泰源

延伸閱讀

連8年吃WHA閉門羹 邱泰源：仍感謝2友邦發聲

邱泰源：以台灣智慧和良善 突破參與WHA結構性困境

一中各表已失效？江啟臣：中華民國有領土主權、治權

影／被問用何名加入WHO、WHA？ 邱泰源：台灣就是台灣

相關新聞

連8年吃WHA閉門羹 邱泰源：仍感謝2友邦發聲

第77屆世界衛生大會（WHA）今於瑞士日內瓦舉行，不過台灣世衛行動團出發前都尚未收到邀請函。衛福部長邱泰源今晚與台灣媒體...

中共圍台、國會紛擾...蔡英文畢業一周發文曬貓「希望大家一切都好」

前總統蔡英文卸任一周，這一周從賴清德總統就職演說起，台灣面臨中共圍台軍演，朝野也為了國會改革法案，立法院外重現大型抗爭，...

明年以中華台北參加WHA?邱泰源：台灣國名就是中華民國

第77屆世界衛生大會（WHA）今於瑞士日內瓦舉行，台灣今年再度被拒絕於門外，連續8年吃WHA的閉門羹。而台灣過往曾以「中...

整頓漁電亂象 陳駿季：不改善就廢止或媒合養殖

農業部長陳駿季今天表示，農電共生可用地的使用率仍低，絕對夠用，也絕不同意農業做不好就改做光電；且漁電共生要設改善期限，魚...

廖繼斌估228死難人數僅1200人 國史館長：常識可知嚴重低估

前228國家紀念館館長廖繼斌今天表示，處理任何歷史悲劇應還原當時環境，且要由人性出發，官方出版的「228事件真相與轉型正...

世衛行動團抵日內瓦 政院：爭取國際支持 保障全民健康

第77屆世界衛生大會（WHA）今起在瑞士日內瓦召開，我國「世衛行動團」已抵達日內瓦，展開醫療衛生交流，並參與周邊專業會議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。