北士科案 前秘書長陳志銘駁為新壽量身打造

台北市議會調查北投士林科技園區3筆地上權土地招標案，以及台灣智慧光網（台智光）警用監視器爭議案，昨天分別有新進度，前者已舉行第3次會議，並邀現任參事、市府前秘書長陳志銘出席；後者昨天選出議員秦慧珠出任調查小組召集人，調查到下會期結束為止。

「北投士林科技園區T16、T17、T18設定地上權調查專案小組」昨開會，前秘書長陳志銘昨出席，試圖還原從併標到分標的來龍去脈。陳志銘表示，從第二次併標流標到第三次確立分開招標，過程開了5次會議，最後在2021年3月3日由柯文哲拍板，三基地分開招商，並回歸都市計畫規範，不限制產業類別。

外界質疑，市府2020年11月舉行促參委員會的前一天曾與新壽會談，新壽聲稱「合併招標風險較大」，隔天促參會就建議分開招標，遭質疑標案為新壽「量身打造」。陳志銘說，促參會簡報在當年10月底就完成，內容早已建議分開招標，與約談無直接關係。

陳志銘提及，T16、17、18分標前，2021年2月市府再次與新壽訪談，對方已知招標模式可能改變，新壽建議，若廠商投標策略設計採合併開發者，可優先開標；可見當時新壽的「司馬昭之心」，是盼市府能併標且3個標案全拿，北市府決策過程並無量身打造。

民進黨議員簡舒培說，報告內容仍未提及從併標到分標整體決策過程，包含分開拆標後為何回歸都市計畫等，批陳志銘的報告與柯文哲口徑一致，「應該去當民眾黨名嘴」；民進黨議員林亮君說，市府與新壽有沒有私下訪談不得而知，過程有太多巧合，都是新壽先提出，後面採行同樣方式。

國民黨議員徐弘庭說，該案看起來是政策選擇問題，「市府不是笨就是壞」，新壽因財務狀況未動工，「當初為何讓實力不足的廠商得標？」質疑市府為何趕著將三塊地一次全標出去，若當初先招標T16讓其成為火車頭帶動，T17、T18說不定更有價值。

台智光案，調查小組決議，原則每周開1次會至臨時會結束，調查不完就延下會期；為釐清母約、子約簽訂過程中是否合理、合法，資訊局、法務局、警察局、政風處應事先準備資料備詢。