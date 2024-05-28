國土法要農民命？ 盧秀燕籲傾聽民意

中央預定明年5月1日實施「國土計畫法」，不少縣市爭取暫緩，中央至今不置可否，還鼓勵檢舉、重罰。台中市國民黨議員昨嗆「這是要農民的命」、「一定會鬧出抗爭」；市長盧秀燕說，國之大法要傾聽民意，不可以犧牲農民權益。內政部國土管理署則表示，合法的農牧用地未來用途不受影響，只有2公頃以上的大型開發案違規，才適用上千萬元的罰則。

國民黨議員吳振嘉、張瀞分說，台中市東勢、石岡、新社、和平位在水源水質保護區，國土法第38條等規定，若作不符國土功能分區及分類使用，或未經使用許可，罰款從原來6到30萬元一口氣提高到最高1千萬元，還附加最高12年徒刑，另納入「民眾檢舉獎勵機制」，以巨額獎金鼓勵民眾檢舉違規使用。

吳振嘉批中央不自我檢討，也未善盡責任保護農地，卻把責任全推給水源區的農民，水源區發展本就受到不公平限制，現在不小心觸犯法規還要被重懲，根本說不過去。

議員李文傑說，現行非都市計畫區土地將畫入農業發展地區，不能隨意變更為建地；鄉親對農一、農二用地編定有很多意見，因為幾乎永遠不能再變更，雖傳出可能暫緩實施，但市府目前仍配合中央時程，讓鄉親很不滿。

盧秀燕表示，國土法衝擊非常大，把非都市計畫的土地都列管，更提高刑責、天價罰金並納入檢舉制度；弱勢的農民甚至說此法讓「土地被判死刑」，過去農地能有小型建設，未來不准、現有的還要調查，包括她在內的縣市長及立委再三向中央反映，也向中央呼籲，犧牲農民權益來完成國之大法是不可行的。

盧秀燕說，法律立意良善，確實應該加強水質、國土保護，但不應將責任全加到農民身上，片面犧牲農民權益、影響生計；例如水利會被中央收歸官派，用意是讓水源可更有效調度，但農民反映現在受到許多限制「嘸卡好」。

國土署表示，農牧用地在國土計畫上路後，用途與現行規定一致，也不會增加管制，至於國土法第38條的罰則，是對2公頃以上的大型開發案，會視違規情節決定罰金，小面積違規仍罰6到30萬，大面積則從30萬起跳到1千萬元，以嚴懲不當開發或汙染行為，若釀成災害、致人死傷才會涉刑責。另，既有農地、建地的合法使用權利也被保障，絕不會犧牲農民權益。