聽新聞
test
0:00 / 0:00

國土法要農民命？ 盧秀燕籲傾聽民意

聯合報／ 記者陳秋雲鄭朝陽／連線報導
國民黨議員左起張瀞分、吳振嘉、李文傑為農民請命，要求中央慎重修國土法。記者陳秋雲／攝影
國民黨議員左起張瀞分、吳振嘉、李文傑為農民請命，要求中央慎重修國土法。記者陳秋雲／攝影

中央預定明年5月1日實施「國土計畫法」，不少縣市爭取暫緩，中央至今不置可否，還鼓勵檢舉、重罰。台中市國民黨議員昨嗆「這是要農民的命」、「一定會鬧出抗爭」；市長盧秀燕說，國之大法要傾聽民意，不可以犧牲農民權益。內政部國土管理署則表示，合法的農牧用地未來用途不受影響，只有2公頃以上的大型開發案違規，才適用上千萬元的罰則。

國民黨議員吳振嘉、張瀞分說，台中市東勢、石岡、新社、和平位在水源水質保護區，國土法第38條等規定，若作不符國土功能分區及分類使用，或未經使用許可，罰款從原來6到30萬元一口氣提高到最高1千萬元，還附加最高12年徒刑，另納入「民眾檢舉獎勵機制」，以巨額獎金鼓勵民眾檢舉違規使用。

吳振嘉批中央不自我檢討，也未善盡責任保護農地，卻把責任全推給水源區的農民，水源區發展本就受到不公平限制，現在不小心觸犯法規還要被重懲，根本說不過去。

議員李文傑說，現行非都市計畫區土地將畫入農業發展地區，不能隨意變更為建地；鄉親對農一、農二用地編定有很多意見，因為幾乎永遠不能再變更，雖傳出可能暫緩實施，但市府目前仍配合中央時程，讓鄉親很不滿。

盧秀燕表示，國土法衝擊非常大，把非都市計畫的土地都列管，更提高刑責、天價罰金並納入檢舉制度；弱勢的農民甚至說此法讓「土地被判死刑」，過去農地能有小型建設，未來不准、現有的還要調查，包括她在內的縣市長及立委再三向中央反映，也向中央呼籲，犧牲農民權益來完成國之大法是不可行的。

盧秀燕說，法律立意良善，確實應該加強水質、國土保護，但不應將責任全加到農民身上，片面犧牲農民權益、影響生計；例如水利會被中央收歸官派，用意是讓水源可更有效調度，但農民反映現在受到許多限制「嘸卡好」。

國土署表示，農牧用地在國土計畫上路後，用途與現行規定一致，也不會增加管制，至於國土法第38條的罰則，是對2公頃以上的大型開發案，會視違規情節決定罰金，小面積違規仍罰6到30萬，大面積則從30萬起跳到1千萬元，以嚴懲不當開發或汙染行為，若釀成災害、致人死傷才會涉刑責。另，既有農地、建地的合法使用權利也被保障，絕不會犧牲農民權益。

保護區 內政部 盧秀燕 議員 農民 都市計畫

延伸閱讀

盧秀燕指國土法提高天價罰金 國土署：不實訊息

遠見：盧秀燕蟬連五星市長 施政分數與滿意度雙榜首

國土法「要農民的命？」盧秀燕：國之大法不應犧牲農民

賴總統演說挑兩岸危機？ 議員要盧秀燕扮演反對黨領袖

相關新聞

北士科案 前秘書長陳志銘駁為新壽量身打造

台北市議會調查北投士林科技園區3筆地上權土地招標案，以及台灣智慧光網（台智光）警用監視器爭議案，昨天分別有新進度，前者已...

國土法要農民命？ 盧秀燕籲傾聽民意

中央預定明年5月1日實施「國土計畫法」，不少縣市爭取暫緩，中央至今不置可否，還鼓勵檢舉、重罰。台中市國民黨議員昨嗆「這是...

WHA拒將台以觀察員身分參加列入議程 政院：世界的損失

有關世界衛生大會（WHA）囿於政治因素，拒絕將「邀請台灣以觀察員身分參加世界衛生大會」案列入議程一事，行政院發言人陳世凱...

明年以中華台北參加WHA？ 邱泰源：台灣國名就是中華民國

第77屆世界衛生大會（WHA）今於瑞士日內瓦舉行，台灣今年再度被拒絕於門外，連續8年吃WHA的閉門羹。而台灣過往曾以「中...

連續8年 台灣未獲WHO邀請出席世衛大會

路透27日報導，世衛組織（WHO）同日決定，不邀請台灣出席其年度世衛大會（WHA）。

連8年吃WHA閉門羹 邱泰源：仍感謝2友邦發聲

第77屆世界衛生大會（WHA）今於瑞士日內瓦舉行，不過台灣世衛行動團出發前都尚未收到邀請函。衛福部長邱泰源今晚與台灣媒體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。