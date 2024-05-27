遺憾警消勞動條件不合理 朱立倫力挺修工會法

新竹市晴空匯昨深夜發生火警，造成2名消防員救災不幸殉職。國民黨主席朱立倫今天呼籲政府相關單位，除了積極查明真相以外，更該對於殉職弟兄的家屬從優撫卹；國民黨立院黨團也都主張修正「工會法」，讓警消可組織工會，爭取更好的勞動條件。

朱立倫指出，當每一位消防人員秉持救人使命，全天候堅守崗位，在第一時間衝向火場第一線，不顧安危、守護民眾生命財產的時候，政府的責任更該是積極改善福利待遇、設備，以及勞動條件等，成為他們最堅強的後盾。

朱立倫表示，遺憾的是，社會上仍有部分聲音，期待消防員「功德式」地執行業務，用不合理的勞動條件與道德綁架，往往是「今天公祭，明天忘記」，逼得消防員需要走上街頭。

他呼籲政府相關單位除了積極查明真相以外，更該對於殉職弟兄的家屬從優撫卹。另外，在國會裡國民黨立委陳菁徽、王育敏，以及國民黨黨團都主張修正「工會法」，讓警消可以組織工會，爭取更好的勞動條件，希望朝野共同關注，具體改善打火英雄所處的環境。