中共圍台、國會紛擾...蔡英文畢業一周發文曬貓「希望大家一切都好」

前總統蔡英文卸任一周，這一周從賴清德總統就職演說起，台灣面臨中共圍台軍演，朝野也為了國會改革法案，立法院外重現大型抗爭，蔡總統傍晚在臉書貼出愛貓「蔡阿才」照片，意有所指說，「看著阿才睡一下又醒來，好像在掛念著什麼，希望大家一切都好」。

蔡英文在臉書貼了兩張阿才躺在貓抓板上的照片，寫到「畢業一個禮拜了。搬完家之後，看著阿才，在新的貓抓板上，想睡一下又醒來，好像在掛念著什麼。希望大家一切都好。」

昨天民進黨全面改選黨職，蔡總統並未現身投票。蔡總統卸任總統辦公室幕僚說，蔡總統剛卸任，沒有特別安排行程，也沒有特殊原因。不過，蔡英文一舉一動仍被關注，未現身被形容為「神隱」，也有各式揣測。

蔡英文發文後，不到一小時就湧入1500多則留言表達想念，「這段日子才知道，有您在的這幾年，是穩定台灣的力量」、「想念您了」、「現在發現小英原來是股安定的力量」、「我們會撐下去」，也有民代表達賴總統和公民有做好自己的本分。