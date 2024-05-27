快訊

明早出門要注意！今晚至明上半天雨勢明顯 這日起全台皆有降雨機率

在美買房「像玩不會贏的遊戲」！隔4年市場天翻地覆 購屋者嘆挫折感重

不能共用了！好市多1服務「開始抓非會員」 一票人狂讚：終於發現Bug

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中共圍台、國會紛擾...蔡英文畢業一周發文曬貓「希望大家一切都好」

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
前總統蔡英文卸任一周，傍晚在臉書貼出愛貓「蔡阿才」照片，意有所指說，看著阿才睡一下又醒來，好像在掛念著什麼，「希望大家一切都好」。圖／取自蔡英文臉書
前總統蔡英文卸任一周，傍晚在臉書貼出愛貓「蔡阿才」照片，意有所指說，看著阿才睡一下又醒來，好像在掛念著什麼，「希望大家一切都好」。圖／取自蔡英文臉書

前總統蔡英文卸任一周，這一周從賴清德總統就職演說起，台灣面臨中共圍台軍演，朝野也為了國會改革法案，立法院外重現大型抗爭，蔡總統傍晚在臉書貼出愛貓「蔡阿才」照片，意有所指說，「看著阿才睡一下又醒來，好像在掛念著什麼，希望大家一切都好」。

蔡英文在臉書貼了兩張阿才躺在貓抓板上的照片，寫到「畢業一個禮拜了。搬完家之後，看著阿才，在新的貓抓板上，想睡一下又醒來，好像在掛念著什麼。希望大家一切都好。」

昨天民進黨全面改選黨職，蔡總統並未現身投票。蔡總統卸任總統辦公室幕僚說，蔡總統剛卸任，沒有特別安排行程，也沒有特殊原因。不過，蔡英文一舉一動仍被關注，未現身被形容為「神隱」，也有各式揣測。

蔡英文發文後，不到一小時就湧入1500多則留言表達想念，「這段日子才知道，有您在的這幾年，是穩定台灣的力量」、「想念您了」、「現在發現小英原來是股安定的力量」、「我們會撐下去」，也有民代表達賴總統和公民有做好自己的本分。

國會改革 蔡英文 賴清德

延伸閱讀

綠主委內戰「賴系崛起、英系式微」 蔡賴心結浮檯面？

【重磅快評】神隱蔡英文 想擺脫讀稿機還是賴清德？

感謝蔡英文曾讓馬英九維安至少8人 蕭旭岑：善意今嘎然而止

卸任一周就神隱？蔡英文缺席黨職改選 民進黨上下「無人知」

相關新聞

中共圍台、國會紛擾...蔡英文畢業一周發文曬貓「希望大家一切都好」

前總統蔡英文卸任一周，這一周從賴清德總統就職演說起，台灣面臨中共圍台軍演，朝野也為了國會改革法案，立法院外重現大型抗爭，...

麥玉珍告林淑芬出拳涉傷害 黃國昌陪同控民進黨造謠

台灣民眾黨立委麥玉珍在24日立法院會時，與民進黨立委林淑芬發生肢體衝突，麥玉珍指控，民進黨立法委員林淑芬出拳打她。麥玉珍...

元大人壽否認曾到市府談士北科 前官員秀證據打臉

北市議會今舉行「北投士林科技園區T16、T17、T18設定地上權調查專案小組」第3次會議。柯市府稱曾約談北士科潛在投資廠...

整頓漁電亂象 陳駿季：不改善就廢止或媒合養殖

農業部長陳駿季今天表示，農電共生可用地的使用率仍低，絕對夠用，也絕不同意農業做不好就改做光電；且漁電共生要設改善期限，魚...

廖繼斌估228死難人數僅1200人 國史館長：常識可知嚴重低估

前228國家紀念館館長廖繼斌今天表示，處理任何歷史悲劇應還原當時環境，且要由人性出發，官方出版的「228事件真相與轉型正...

世衛行動團抵日內瓦 政院：爭取國際支持 保障全民健康

第77屆世界衛生大會（WHA）今起在瑞士日內瓦召開，我國「世衛行動團」已抵達日內瓦，展開醫療衛生交流，並參與周邊專業會議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。