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遠見施政滿意度調查 謝國樑、高虹安、楊文科列末段

中央社／ 27日電

遠見雜誌今天公布「2024年縣市長施政滿意度調查」，新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安與基隆市長謝國樑，於13縣市組的施政滿意度排名最後3名。

遠見雜誌今天針對6都組、13縣市組與離島組的縣市長，公布2024相關施政評比數據。其中，在13縣市組中，楊文科、高虹安與謝國樑的施政滿意度排名最後3名。

對於楊文科的施政滿意度被列末段班。新竹縣政府表示，竹縣持續在各項施政上穩定成長，在八大面向中的經濟與就業部分，以60.9%滿意度成為13縣市組的第3名，警政治安74.1%、醫療衛生74.3%，都有突破7成滿意度。

縣府說，在發展經濟上，竹縣展現最佳行政效率，高效推動AI智慧園區，未來將引進就業人口4000人，另在鳳山工業區也已核准19家廠商，預期引進就業人口2900人。

縣府指出，醫療衛生面，竹縣推動菸害防制、健康飲食、癌症篩檢、口腔預防保健等業務工作有成，獲衛生福利部國民健康署及口腔健康司等頒發績優獎項13座。治安滿意度上，新竹縣政府警察局打擊詐騙、加強緝毒，並持續建置交通科技執法設備，近年也持續擴增警員員額，提升警政服務效能。

新竹市政府透過文字向中央社記者表示，高虹安上任後逐步落實各項政策，並將每份民調都當成施政的重要參考依據，目前各項建設與政策皆穩健推進中，市府將持續虛心傾聽民意，為市民打造幸福宜居的「安居科技城」。

民進黨新竹市議員施乃如向中央社記者表示表示，去年9月天下雜誌公布縣市長施政滿意度，新竹市歷史首次倒數第1，高虹安當時承諾會「虛心檢討」，如今看來，市府施政依舊不得民心，希望市府記起教訓，讓市政工作回歸為市民生活謀福祉的基本目標。

民進黨新竹市議員曾資程接受中央社記者電訪說，新竹市過去施政成績在遠見雜誌的民調都是名列前茅，但在高虹安接手後每況愈下，客觀的數據顯示，高虹安根本無心也無能在市政工作上，稍微複雜的市政，不是延宕就是擺爛。

國民黨新竹市議員吳旭豐告訴中央社記者，高虹安的施政方向與執行都有逐步實現，但如遠見雜誌所說，她在政治氛圍及政敵強力論述下，難以彰顯施政成果，今年滿意度為43.1%，施政分數仍在60分以上，希望市府虛心檢討，但也別受到政敵輿論干擾，要持續走在對的路上。

謝國樑受訪時說，對所有的民調結果他都虛心以對，並努力做好市政工作。遠見在報導中有提到，做民調時間是今年3月，正是「東岸商場事件最激烈的時候」，市府另有委託民調專家戴立安於5月做的民調，已經比較回穩。他不敢說太多，就是努力做好市政。

楊文科 民調 謝國樑 高虹安

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