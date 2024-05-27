快訊

明早出門要注意！今晚至明上半天雨勢明顯 這日起全台皆有降雨機率

在美買房「像玩不會贏的遊戲」！隔4年市場天翻地覆 購屋者嘆挫折感重

不能共用了！好市多1服務「開始抓非會員」 一票人狂讚：終於發現Bug

盧秀燕指國土法提高天價罰金 國土署：不實訊息

中央社／ 台北27日電

台中市長盧秀燕今天指國土計畫法上路後，農地將被限縮使用、提高天價罰金。國土署說，既有合法使用的農牧用地不受影響、不增加管制，且裁罰會依個案違規情形進行分類分級，不是所有農地違規都應裁罰高額罰金。

內政部國土管理署晚間透過新聞稿表示，台中市議會今天進行市政總質詢時，有議員詢問台中市長盧秀燕國土計畫議題，盧秀燕答詢時回應，「國土計畫法下，農地將被限縮使用，包括加嚴刑責、提高天價罰金及檢舉制度等」。

國土署說，要予以澄清，合法使用的農牧用地在未來國土計畫上路後，一樣還是可以從事農作、農業產銷設施等用途，與現行規定一致，且既有合法使用不受影響，不會增加管制。

另外，對於天價罰金部分，國土署也鄭重回應，依國土計畫法第38條規定，未符合國土功能分區及分類使用原則，是會依個案違規情形，進行分類分級的裁罰。

國土署指出，依國土計畫法第38條規定，針對大規模使用，例如2公頃以上的大型開發案，才會視違規情節適用新台幣30萬元以上的罰則；一般小面積的土地使用違規與現行區域計畫法規定相同，罰款為6萬元到30萬元，並非國土計畫法上路後，所有農地違規都應裁罰高額罰金。

國土署說，此外，違反國土計畫法釀成災害、致人於死或致人重傷者，才會受到刑責處罰。

國土署表示，國土功能分區是由地方政府依照轄內農地條件及各級國土計畫指導進行劃設，明年4月30日國土計畫法正式上路後，地方政府可依發展需求進行檢討與調整。

國土署說，既有農地、建地將依照「國土計畫土地使用管制規則」規定，保障合法使用權利，絕不會犧牲農民權益。

盧秀燕 農地

延伸閱讀

遠見：盧秀燕蟬連五星市長 施政分數與滿意度雙榜首

國土法「要農民的命？」盧秀燕：國之大法不應犧牲農民

賴總統演說挑兩岸危機？ 議員要盧秀燕扮演反對黨領袖

新聞幕後／盧秀燕、柯文哲同框營造「藍白合」 避免2028重蹈覆轍？

相關新聞

中共圍台、國會紛擾...蔡英文畢業一周發文曬貓「希望大家一切都好」

前總統蔡英文卸任一周，這一周從賴清德總統就職演說起，台灣面臨中共圍台軍演，朝野也為了國會改革法案，立法院外重現大型抗爭，...

麥玉珍告林淑芬出拳涉傷害 黃國昌陪同控民進黨造謠

台灣民眾黨立委麥玉珍在24日立法院會時，與民進黨立委林淑芬發生肢體衝突，麥玉珍指控，民進黨立法委員林淑芬出拳打她。麥玉珍...

元大人壽否認曾到市府談士北科 前官員秀證據打臉

北市議會今舉行「北投士林科技園區T16、T17、T18設定地上權調查專案小組」第3次會議。柯市府稱曾約談北士科潛在投資廠...

整頓漁電亂象 陳駿季：不改善就廢止或媒合養殖

農業部長陳駿季今天表示，農電共生可用地的使用率仍低，絕對夠用，也絕不同意農業做不好就改做光電；且漁電共生要設改善期限，魚...

廖繼斌估228死難人數僅1200人 國史館長：常識可知嚴重低估

前228國家紀念館館長廖繼斌今天表示，處理任何歷史悲劇應還原當時環境，且要由人性出發，官方出版的「228事件真相與轉型正...

世衛行動團抵日內瓦 政院：爭取國際支持 保障全民健康

第77屆世界衛生大會（WHA）今起在瑞士日內瓦召開，我國「世衛行動團」已抵達日內瓦，展開醫療衛生交流，並參與周邊專業會議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。