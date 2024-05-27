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2030年禁吸管、飲料杯、購物袋？ 彭啟明：沒有規劃期程

中央社／ 台北27日電

環境部曾表示朝2030年全面禁用4種一次性塑膠邁進，然而環境部長彭啟明今天坦言，目前沒有規劃相關期程，政策方向會貼近年底全球塑膠公約規範。

在行政院環境保護署時期，曾宣示將在2030年全面禁用4種一次性塑膠，包含吸管、飲料杯、購物袋及免洗餐具。時任署長李應元認為，台灣可能是全球第一個以全國範圍對一次性塑膠吸管展開管制的國家。

然而去年環保署卻又提到「禁限用不再是唯一方向」，引發外界揣測。在升格為環境部後，前任環境部長薛富盛曾於立院備詢時表示，2030年禁用方向不變，「對的政策會有延續性」。

環境部長彭啟明今天接受中央社記者專訪時表示，聯合國預計今年11月在韓國召開會議研訂「全球塑膠公約」，依照目前趨勢而言，減塑要求應該是不變的，台灣會密切注意。

彭啟明坦言，目前還沒辦法訂定詳細2030年禁塑的期程，會先由鼓勵民眾減量的方式走；是否2030年禁塑，他僅承諾會依貼近「全球塑膠公約」規範進行。

彭啟明提到，國內民眾使用塑膠的比例很高，生活上已不能沒有塑膠，全世界都要求一定比例減塑時，全球的時程、進度就是台灣需要關注的地方。民眾的生活習慣要在這幾年改變，需加大力道提升減塑，大多數已減少很多，市場是生活中最重要、也是最後一步。

環境部去年下半年與農業部合作，配合食農教育推動，請全聯、家樂福、愛買等業者試辦「蔬果裸賣」。

環境部資源循環署長賴瑩瑩提到，超市蔬果裸賣涉及修正「限制塑膠類托盤及包裝盒使用」辦法，這部分持續與農業部研議；她解釋，去年試辦後正在檢討，目前觀察有些蔬果保存方式可能仍需要塑膠包裝，因此還需再研議其他方式改善，即便不用塑膠也能維持功能。

彭啟明則說，以他的想法是希望能繼續推行，但仍與民眾生活習慣有關，會持續討論溝通。

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