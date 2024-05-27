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兩岸旅遊開放有望？商總理事長見蕭美琴 鬆口曝「這時間」應會有好消息

葉元之爆料 有綠委私下向謝龍介表示也想推動國會改革

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委葉元之在臉書貼出「露胸坦照」，秀胸口被抓紅的傷勢，批民進黨是暴力黨。圖/取自葉元之臉書
國民黨立委葉元之在臉書貼出「露胸坦照」，秀胸口被抓紅的傷勢，批民進黨是暴力黨。圖/取自葉元之臉書

藍白推動國會改革法案，遭遇民進黨阻攔。國民黨立委葉元之表示，民進黨陳瑩質上周質詢時，不滿官員沒有專心聽自己質詢，因而用「藐視國會」一詞砲轟官員，要求官員改進，陳瑩就是「嘴巴說不要，身體很誠實」，代表綠營立委也覺得國會改革有修法必要；另外還有民進黨立委私下向國民黨立委謝龍介表示自己也想改革，只是「人在江湖，身不由己」。

葉元之放出影片指出，上周四在衛環委員會時發現，陳瑩不滿質詢遭受勞動部勞動保險司長干擾，竟在所有委員質詢結束後，再次上質詢台，痛批該司長干擾勞動部長何佩珊備詢，導致何佩珊講出錯誤答案。

葉元之說，陳瑩當時表示自己質詢時講了一個重要概念，但勞動保險司長一直在跟何佩珊咬耳朵，何明顯受到干擾，導致回答了一個錯誤答案。

葉元之表示，陳瑩因此提醒司長打pass應用遞紙條的方式，或簡短講重點，否則按照藍白提出的國會改革版本，有可能犯了藐視國會罪。

葉元之補充，官員沒有那麼容易被判「藐視國會」，但從陳瑩的話，便可知立委確實不喜歡被官員呼嚨，尤其是官員如果說謊或是用反質詢辱罵來混過備詢時間，立委無法達到監督官員目的，可見國會改革有其必要，希望綠委放下意識形態，明天一同支持法案三讀。

葉元之指出，謝龍介上五在國是論壇爆料有綠委私下說，自己也很想改革，但人在江湖身不由己，希望國民黨體諒，「現在想想，謝龍介說的會不會就是陳瑩？」

國會改革 葉元之 陳瑩

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