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世衛行動團抵日內瓦 政院：爭取國際支持 保障全民健康

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
遭問及用何名稱加入WHO、WHA，邱泰源回應，台灣就是台灣，台灣會使用ROC、Republic Of China（中華民國）的名稱作為參與WHA、WHO的名稱。圖／截自衛福部直播
遭問及用何名稱加入WHO、WHA，邱泰源回應，台灣就是台灣，台灣會使用ROC、Republic Of China（中華民國）的名稱作為參與WHA、WHO的名稱。圖／截自衛福部直播

第77屆世界衛生大會（WHA）今起在瑞士日內瓦召開，我國「世衛行動團」已抵達日內瓦，展開醫療衛生交流，並參與周邊專業會議，與全球分享台灣經驗。行政院發言人陳世凱表示，世衛行動團此行赴日內瓦，將舉辦專業論壇、出席國際研討會及論壇，並積極結合理念相近國家進行雙邊會談，向世界分享台灣醫衛經驗和成果，爭取國際社會支持。

陳世凱表示，我國長期推動參與世界衛生組織及世界衛生大會，在世界衛生大會開議前夕，已廣獲國際友邦、醫療專業團體、意見領袖及公民團體，透過各種多元方式，支持台灣參與WHO及WHA，政府表達誠摯感謝。

陳世凱說，台灣的醫衛實力獲國際肯定，雖然未受邀與會，作為國際社會負責任的一員，政府和民間持續透過各種場合與世界交朋友，行政院長卓榮泰向我國世衛行動團所有成員表達慰勉與感謝，並期許藉由WHA開議期間，利用各種機會與國際友人合作，累積交流經驗，向世界展現台灣有意願也有能力對全球衛生做出貢獻，也希望將全球最新醫衛資訊帶回國，保障全體台灣人民的健康福祉。

日內瓦 陳世凱

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