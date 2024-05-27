拒出席京華城調查…彭振聲藐視議會？ 蔣萬安：沒有強制規定

近日國會改革案、三大案等議題持續延燒，國民黨北市議員徐弘庭今天以京華城調查小組邀請柯市府時期副市長彭振聲遭拒，詢問市長蔣萬安這樣算不算「藐視議會」，蔣表示沒有相關規定，徐以此為例強調國會改革重要性，若改革修法調查就可以更透明釐清真相，蔣回應，「是，所以我們尊重議會。」

徐弘庭表示，日前京華城調查小組邀請柯市府時期副市長彭振聲、時任都發局長黃景茂出席說明，不過彭拒絕出席，黃則表示「聽命行事」，但黃在往上就是副市長、市長，彭這樣子不出席「是不是藐視議會？」

蔣萬安說，議會調查小組有權約詢相關人士，但沒有強制力，被約詢人可以拒絕，有沒有藐視議會，他認為，並沒有這樣規定。徐弘庭聽聞後，話鋒一轉提到近日國會改革，就是在做這件事，現在彭振聲不來，案件調查進度就卡住，這是最明顯需要改革例子，強調國會調查越透明，對釐清真相才有幫助。